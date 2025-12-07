醫療網紅家中搜出毒品.吸食工具 警移送法辦追來源

新北市 / 綜合報導

新北市29歲吳姓女子，在社群分享許多醫美畫面，號稱可以諮詢相關業務，不過警方在她住家，查獲她持有二級毒品與吸食工具，全案依毒品罪嫌，將她移送法辦。

畫面上可以看到，這名吳姓女子在社群擁有1萬3千多名粉絲，號稱自己是「醫美全能魔術變臉王」，服務全台灣上萬名客人，還分享許多華麗的裝扮與精緻的妝容，形塑光鮮亮麗的網紅形象，不過新莊警方掌握線報，她疑似持有毒品，向法院申請搜索票獲准後，果然在三重區女子的住處，查到第二級毒品大麻煙彈與吸食工具，吳姓女子辯稱都是自己使用，警方將她移送地檢署偵辦，後續也將持續追查毒品來源。

