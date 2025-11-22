醫療與未來 「2025臺灣當代人物論壇」奇美博物館登場

一年一度的臺灣當代人物論壇今年以「智慧醫療大未來」、「護理與地方創生的共融」、「永續企盼」三大主題展開對話。（圖：奇美醫院提供）

2025年「臺灣當代人物論壇」於今（22）日在臺南奇美博物館奇美廳盛大登場，由奇美醫療體系（永康奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院）攜手人物誌，首度移師府城舉辦。論壇內容緊扣民眾日常，延伸至文化、醫療、科技與社會責任等層面，透過跨領域觀點以期激發全民共鳴與思考。

奇美醫院教學部部長廖家德指出，本次論壇講者陣容堅強，產官學界菁英齊聚一堂。論壇將圍繞人與城市、醫療與未來、地方與生活的嶄新連結，強調以「人」為核心的思維，關注科技如何改善生活品質、社區如何因創生而重現活力，以及在永續理念下各領域如何共創未來。

廖家德說明，一年一度的臺灣當代人物論壇今年以「智慧醫療大未來」、「護理與地方創生的共融」、「永續企盼」三大主題展開對話，論壇當天除了一系列精彩的主題演講與座談，奇美醫療體系（永康奇美醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院）也同步規劃了多元活動，滿足不同社群的參與需求。

現場將介紹奇美醫院內科、外科等五大科別訓練特色，並安排學長姐與準醫師面對面交流，展現奇美對醫療人才培育的重視與成果。本說明會也會透過情境模擬與經驗交流，強化團隊溝通與病人安全意識，落實以病人為中心的照護模式，也突顯奇美在醫療品質與創新上的持續耕耘。

其中，醫學人文與AMEE分享沙龍：由奇美醫院跨領域教育團隊主講，融合醫學人文關懷與國際醫學教育經驗的輕鬆座談，講者將分享今年參與全球醫學教育年會（AMEE）取得的新知，以及臨床現場感人的人文故事；此外，11月15日至27日期間，於奇美博物館布雷西亞廳將推出《夢想的起源》特展。

一年一度的臺灣當代人物論壇今年以「智慧醫療大未來」、「護理與地方創生的共融」、「永續企盼」三大主題展開對話，邀請總統府、衛生福利部、國家科學及技術委員會、臺灣地方創生基金會等政府與公益單位代表，以及大亞集團、清心福全等產業領袖同臺分享。（陳婉玲報導）