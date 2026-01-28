醫療詐欺判1年6月定讞 精神科名醫李光輝猝逝

生活中心／李世宸、莊柏驊 新北報導

知名精神科醫師李光輝驚傳過世，享壽62歲，近年他官司纏身，上個月才接受媒體訪問談醫療詐欺致死案，這個月驚傳死訊，也是法院因誹謗案傳他不到才曝光，過去李光輝曾公開注射癌細胞到體內引發爭議，更曾自爆與名模子涵交往，話題不斷。

精神科名醫李光輝（2025.12.18）：「把她治療好都來不及，怎麼可能給她一個空包彈。」上個月受訪喊冤，還顯得精神奕奕，知名精神科醫師李光輝驚傳死訊，享壽62歲，曾是媒體寵兒的他這幾年，官司纏身。精神科名醫李光輝（2017.5.10）：「籌碼他在控股票在他手上，李光輝醫師完全不應該知情。」有告人也有被告，死前李光輝至少還有3案審理中，其中一件是前法官王炳梁誹謗案，法院傳李光輝，才發現他1月5號已經過世，判決公訴不受理；另一案是上億元違法吸金案，號稱印股票換鈔票賣生技公司，1審判10年2審還在打，預計也因死亡不受理。

精神科名醫李光輝猝逝

已故精神科名醫李光輝。





不過李光輝最爭議的案件，要屬違法NK療法致死案，他幫患者注射生理食鹽水，誆稱能治療癌症，涉詐欺150萬元要判1年6月，必須入監服刑，現在也確定，不予執行。精神科名醫李光輝（2014.8.31）：「生理不舒服，來當開學症候群的藉口很多，當心理不舒服看到可能情緒不好，他開始晚上睡不著覺，甚至半夜會起來做惡夢。」李光輝是英國雪菲爾大學精神醫學博士，顯赫學歷和好口才讓他活躍電視圈，更進軍生技圈。





精神科名醫李光輝

已故精神科名醫李光輝。





2015年曾公開自打癌細胞引發爭議，也一度自居女性捍衛者，幫性侵犯「華岡之狼」做精神鑑定時，堅持不得假釋，更主張要「化學去勢」，2019年更傳出與網紅翁子涵交往，公開秀出愛心卡片證明這段相差32歲的父女戀。精神科名醫李光輝（2019.11.06）：「它上面說希望她跟我要走的，走的長長久久嘛。」李光輝後來還聲稱，是調查局拆散他們，但隨負面新聞不斷爆出，風光人生也悄悄轉向，如今爆出死訊，又再度成為話題。

