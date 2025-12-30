醫療費年年創高！終身醫療險1.5年保費暴漲3萬 專家揭雙防護網

國民醫療保健支出費用創新高。（圖／ＴＶＢＳ）

醫療保險費用近年來顯著增長，主要受到人均壽命延長、醫療技術進步和自費醫療需求增加等因素影響。專家指出，同一保險公司推出的兩份終身醫療險保單，雖理賠內容相似，但短短1.5年間保費從年繳6萬多元飆升至9萬多元。隨著台灣國民醫療保健支出不斷攀升，2023年達1兆8346億元創新高，平均每人支出7萬8595元，民眾對醫療保險的需求也與日俱增。專家建議民眾應依年齡層選擇適合的保險組合，並定期檢視保單以因應變化。

醫療通膨來襲。（圖／ＴＶＢＳ）

保經公司副總程睿紳解釋，壽命延長是保費上漲的主要原因之一。他表示，過去平均餘命可能只到80歲，現在則延長至85甚至90歲。此外，癌症患者的存活時間也從過去的3.5年延長到現在可能的20至30年，這種長尾效應導致理賠金額急劇增加。銘傳大學風險管理與保險學系副教授盧榮和進一步分析，隨著社會大眾對醫療科技接受度提高，加上健保給付範圍緊縮，商業保險中的實支實付醫療險費用必然上漲。他指出，長照與自費醫療支出不斷增加，使民眾意識到僅依靠健保可能不足以應對醫療需求。

健保．商保雙層防護更安心。（圖／ＴＶＢＳ）

數據顯示，2023年台灣自費醫療支出占經常性醫療支出的比重高達38.8%，在經濟合作暨發展組織國家中排名超過日本、韓國和美國等醫療支出大國。這表明當家庭面對重大疾病或長期住院時，可能面臨相當大的經濟壓力。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶從自身抗癌經歷出發，強調保險對重大疾病患者的重要性。她表示，有保險和沒有保險的病友處境差異很大，有足夠保險的患者可以專注於治療，不必過度擔心醫療費用來源，能更穩定地完成治療並面對人生下一階段。

2023年台灣醫療保健支出總額達1兆8346億元，創下新高，平均每人支出7萬8595元，較前五年持續攀升。盧榮和解釋，從保險公司經營安全角度，必須合理反映費率。當整體醫療給付高漲時，保險公司基於安全經營考量，自然需要調漲保費。隨著醫療費用持續上升，健康相關保險已成為家庭風險管理中不可或缺的一環。專家建議民眾應理性評估自身需求，選擇適合的保險組合，以建立完善的醫療保障網。

