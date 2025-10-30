醫療資安演練爆重大違法疑雲 白委爆背後老闆是新潮流大老洪奇昌

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今日召開記者會，揭露國家資通安全研究院辦理的「醫療攻防演練OT場域建置」標案存在重大弊端。黃國昌指控，得標廠商大同醫護不僅出具不實新品證明書，更違法使用中國生產的網通設備，而該公司董事長正是民進黨新潮流大老洪奇昌，資安院前院長何全德在過程中傾力護航。

黃國昌踢爆大同 醫護違法使用大陸生產網通設備，資安院卻護航因背後董事長為新潮流大老洪奇昌（ 圖／啟思民本基金會提供 ）

這項標案是為因應今年底跨國網路攻防演練而設，去年11月以最有利標方式由大同醫護得標。黃國昌表示，大同醫護於去年12月25日交付驗收文件時，資安院明知存在重大違失卻嚴重放水。根據契約規定，設備必須是新品且不得為中國製造，但大同醫護提供的重要設備明顯為舊品，進口報單更顯示生產國別為CN，代表中國製造。

廣告 廣告

黃國昌痛批，大同醫護出具不實新品證明書的行為涉嫌偽造文書罪，用肉眼就能看出設備並非新品。廠商未在期限內完成改善，依約應直接解約，但資安院不僅沒有解約，也未移送法辦或對廠商停權處分，直到今年3月底才完成複驗結案。

對於資安院如此禮遇大同醫護的原因，黃國昌直指，除了該公司母公司大同公司董事長為三立集團董事長張榮華外，大同醫護董事長洪奇昌更是民進黨新潮流大老。黃國昌質疑，面對這些「皇親國戚」，數發部長林宜敬是否敢徹底處理？

黃國昌踢爆大同 醫護違法使用大陸生產網通設備，資安院卻護航因背後董事長為新潮流大老洪奇昌（攝自民眾黨YT頻道）

黃國昌強調，民進黨口口聲聲喊著抗中保台，總統賴清德更宣稱「資安就是國安」，但遇到自家人賺錢時，這些原則通通不重要。他批評，政府為防範中國駭客攻擊卻採購中國製產品，根本是笑話。

除了這起採購弊案，黃國昌透露，近兩年大同醫護還取得國防部軍醫局、海軍司令部、軍事情報局等涉及國安的採購標案。他呼籲政府應全面徹查並追回補助，清除這些「綠友友」蠹蟲，不應讓明目張膽違法亂紀的廠商繼續承接國安相關標案。

延伸閱讀

謝幸恩捲政治狗仔！中央社記大過二次處分

遭狗仔偷拍無差別跟監 潘孟安首發聲：法治社會無法容忍

踢爆潘孟安「金屋藏嬌」！H記者稱被要求「合作」 王鴻薇回應