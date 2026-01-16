醫療關懷濟困扶危 重見光明帶來希望

光明行動在菲律賓，慈濟幫助一名罹患白內障的三輪車司機拔除眼疾，讓他得以重新工作，也能自己去醫院洗腎，減輕太太的照顧負擔，自己也走出人生低潮。

他曾經看不見希望，現在重見光明，重展笑容！

白內障患者 雷米：「我非常高興和感激，我的視力恢復清晰，甚至可以再次開車了。」

59歲的雷米，靠開車載客養家，因為罹患白內障，視力變得模糊，無法工作，經歷人生最低潮。

太太說，為了支撐家計，她必須一邊幫人洗衣服打零工、一邊照顧雷米的生活起居，生活壓力如山大。

雷米的太太 格洛麗亞：「非常非常感謝，如果沒有慈濟，我的丈夫就會看不見，謝謝，非常感謝。」

慈濟眼科中心提供免費的白內障手術，燃起希望。這天共有48名患者進行手術，手術成功，走出診間時，雷米的心情難掩激動。

白內障患者 雷米：「現在我可以獨自去接受，腎臟衰竭的透析治療，不再給忙於家務的妻子，增加負擔了。」

一場手術，點亮一個家庭的未來。

