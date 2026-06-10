醫療險理賠 台大院長也不滿「開個檢查也住院一點道理都沒！」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
國內舊有的醫療險，理賠規則常設定不住院就不賠，造成醫院、患者兩頭都抱怨，完全跟不上醫療進步的速度，金管會今（10）日邀集保險業者開會，全面檢討醫療險理賠規則。台大醫院院長余忠仁也發話，直批有些保險「開個檢查也要求住院」、「一點道理都沒有！」造成臨床困擾很多，盼突破這一點，全面檢討。
金管會今邀集保險業者開會，主要議題就在於全面檢討現行的醫療險理賠規則，包括：住院改門診、一日手術及在宅急症照護三大方向，希望讓保單理賠能跟上醫療現場。
余忠仁上午面對媒體詢問看法時，余忠仁直言，這樣病人就有選擇，不用住院，當然有幫忙啊，現在有些檢驗，開個檢查也要求住院，一點道理都沒有。
余忠仁說，有些例子十分荒謬，像次世代基因定序（NGS）很貴，有些保險說一定要住院才理賠，但檢查的根本不是病人本人，而是拿下來的檢體；還有些連抽個血都要求住院，這困擾很多，如果這一點可以突破，就可以全面檢討。
尤其，國內正面臨護理人力短缺，余忠仁說，改變一定會有幫助，像日本病床一直在減，台灣卻一直在增加，這是為什麼？台大醫院也正規劃要讓整個住院流程加快，好讓病床使用狀況更好。
余忠仁說，許多手術已經可以轉門診，包括白內障手術、痔瘡手術等都可以轉成門診，卻有不少卡在保險，而除了保單調整之外，也希望健保「疾病診斷群組（DRG））的醫療住院支付制度也能隨之調整。
照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝
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