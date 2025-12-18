醫療電動代步車「突然衝出路中」 微型電動車追撞擦傷意外

醫療代步車失控男子路中急轉遭微型電動車追撞。（圖 ／翻攝畫面）

八德區昨晚發生一起交通意外，1名48歲王姓男子使用醫療電動代步車，疑似操作失誤或機械故障，車輛在路上突然偏離原行駛路線，導致後方40歲陳姓男子駕駛的微型電動車反應不及，發生碰撞，造成王男多處身體擦傷。事故發生時間為17日晚間20時34分，地點位於八德區介壽路二段551號前。

據警方初步調查，王姓男子先是靠近路中雙黃線行駛，不明原因又向右偏移，隨後突然向左急轉進入路中，導致後方陳姓駕駛來不及閃避，直接撞上代步車。所幸雙方酒測值均為零，排除了酒駕因素，但詳細肇事原因仍需進一步釐清，是否為操作不當、機械故障或其他因素，警方將持續調查。

這起事件也引發對醫療電動代步車在道路上行駛的安全性討論。依照道路交通管理處罰條例第78條規定，王男違規在道路上使用醫療電動代步車，警方依法處以新台幣500元罰鍰。警方提醒，雖然醫療電動代步車能提供行動不便者便利，但在公共道路行駛仍應遵守交通規則，保持警覺，避免發生意外。

事故現場的照片顯示，王男遭撞後身體多處擦傷，雖未造成嚴重傷勢，但仍提醒駕駛及使用者在道路行駛時務必注意安全，專家指出，醫療電動代步車因車身小速度慢，容易在車流中被忽略，加上操作不慎或突然轉向，容易引發交通意外，建議相關單位加強安全教育，並改善道路行駛規範，以降低事故風險。

