醫療飛機赴美治療途中墜海 濃霧中墜落德州「釀5死1失蹤」

墨西哥海軍所屬醫療支援專機在德州加爾維斯頓外海墜毀，釀5死1失蹤，事故地點靠近堤道海域。（圖／達志／美聯社，下同）

墨西哥一架海軍所屬的輕型飛機於當地時間12月22日（週一）下午，在美國德州加爾維斯頓（Galveston）外海執行醫療轉送任務時不幸墜毀。該機共載有8人，目前已確認5人罹難、1人下落不明，其餘2人獲救。罹難與失聯人員中包含軍官、民間人員與一名兒童。

事發後美國海岸防衛隊、當地警消與聯邦單位立即展開海空搜救行動，搜尋失蹤人員與殘骸。

一段由當地民眾Sky Decker家族拍攝的影片顯示，事發後一名女子在殘骸中獲救。Decker父子當時正駕船外出，發現事故現場後即刻投入救援。其11歲兒子所錄下的畫面中，可見Decker冒險推開漂浮物、穿越殘骸救人，並大聲喊出：「她還活著！」「當時我什麼都沒想，只是努力把人救出來。」Decker受訪時回憶。

根據《美聯社》與美國《KTRK》報導，事故發生地點接近加爾維斯頓堤道（Causeway）底部海域，距離休士頓東南方約80公里。飛機失事後，美國海岸防衛隊於當日下午3點20分接獲通報，立刻出動船隻與直升機展開搜救，並與加爾維斯頓郡警局、消防局等單位協同行動。潛水隊、無人機組與刑事鑑識人員也陸續抵達現場。

墜毀飛機為墨西哥海軍Beechcraft型機，正與「Michou y Mau基金會」合作轉送兒童病患。（圖／翻攝自，@nmasforo）

美國聯邦航空總署（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）亦於當日派遣人員赴現場展開事故調查。NTSB發言人表示，目前仍在蒐集相關資料，以釐清事故原因。墨西哥海軍也表示將全面配合調查。另據墨西哥海軍聲明，失事飛機上有4名海軍軍官與4名平民乘客，其中包含1名接受醫療支援的兒童與2名來自「Michou y Mau基金會」的工作人員。該基金會專門協助墨西哥兒童燒燙傷病患轉送至美國治療，當時正前往德州Shriners兒童醫院。

事發當下，當地氣象條件不佳。美國國家氣象局指出，事故發生約於下午2點30分左右，該區霧氣瀰漫，能見度僅約0.8公里。目擊者表示，在如此低能見度情況下操作飛行十分困難，天候是否為主因仍待後續調查釐清。

目前，獲救的兩名乘客已送醫治療，失蹤者搜尋作業仍在進行，美國與墨西哥相關部門將持續合作調查原因，並釐清責任歸屬。這起悲劇也引發外界對跨國醫療轉送安全性的關注。該類專機執行時間緊迫、任務複雜，卻往往受限於氣象與航線條件，加上病患體況特殊，更增加飛行風險。

事故發生當時濃霧籠罩德州加爾維斯頓灣區，氣象單位指出能見度僅約800公尺，可能影響飛航。（圖／翻攝自，@nmasforo）

