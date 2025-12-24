醫療黑幕！陳昭姿踢爆非醫師竟可做侵入式抽指手術 醫療紀錄管理也失控

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨立委陳昭姿今（24）日舉行「醫療黑幕揭開！抽指手術竟可『隨便做』，人民健康被當賭注」記者會，在記者會中播放影片，清楚呈現一位謝姓醫師與其配偶陳姓護理師，同時進行抽脂的侵入性手術，陳昭姿質疑，非醫師可以進行侵入式手術嗎？在旁的醫師沒有責任嗎？從本次爭議案件可以清楚看到，醫美亂象並不只存在於「醫師資格」本身，更嚴重的是現場實際施術人員與醫療紀錄管理完全失控。

廣告 廣告

陳昭姿舉行記者會。（圖／方炳超攝）

近日醫美診所爭議案件，有民眾指控在接受抽脂等侵入性醫療行為時，竟由非醫師身分之護理人員實際執行手術，事後更發現醫療紀錄與實際施術情形不符，疑遭竄改。陳昭姿指出，這類案件正凸顯長期以來醫美產業管理失序，也再次證明衛福部推動嚴管醫美的方向是正確且必要的。

陳昭姿表示，衛福部近期規劃修正《特管辦法》，針對醫美處置、醫美手術及高風險醫美手術進行層級管理，並要求執行醫美手術者須具備大外科專科訓練資格，以終結醫學系畢業後未經完整專科訓練即投入醫美市場的「直美醫師」亂象，這樣的制度設計，立意良善，也值得肯定。

陳昭姿提出吹哨者提出的影片，清楚的呈現謝姓醫師與其配偶陳姓護理師同時進行抽脂的侵入性手術，並質疑非醫師可以進行侵入式手術嗎？在旁的醫師沒有責任嗎？從本次爭議案件可以清楚看到，醫美亂象並不只存在於「醫師資格」本身，更嚴重的是現場實際施術人員與醫療紀錄管理完全失控。

陳昭姿強調，抽脂屬高度侵入性醫療行為，依法應由具備醫師資格者親自執行，但現實卻出現非醫師實際動刀、醫師掛名在場的情形，顯示現行制度在第一線執行與稽查上仍有明顯破口，術後若發生醫療爭議，有不法的醫療人員為了自保恐怕會有竄改醫療紀錄及滅證的狀況發生。

陳昭姿進一步指出，病患事後調閱病歷，卻發現醫療紀錄內容與實際手術過程不符，醫療紀錄若遭事後補寫或變造，不僅侵害病人知情權，更會讓病人在發生醫療糾紛時失去最後一道保障。這類問題若未納入新制的管理與查核重點，即便提高醫師門檻，也難以真正守住醫療安全底線。

陳昭姿表示，支持衛生福利部推動嚴管醫美政策，也樂見未來建置「醫美友善查詢專區」，讓民眾能清楚查詢醫師專科資格與診所是否符合法規。但她同時呼籲，相關配套不能只停留在資格公告與資訊揭露，更應同步強化現場稽查、醫療紀錄查核與責任歸屬認定機制，才能避免制度淪為紙上管理。

陳昭姿最後強調，醫美不是單純的消費行為，而是具有風險的醫療行為。嚴管醫美不是為了限制產業發展，而是為了確保每一位民眾清楚知道「誰有資格動刀、誰必須負責」。她將持續在立法院監督新制的落實情形，確保這波修法不只是宣示，而是真正補上醫美管理長期存在的漏洞。



更多FTNN新聞網報導

284位國會助理連署反助理費除罪化 陳昭姿到場相挺曝：民眾黨也許會有折衷版本

批政院違法不編軍警待遇調整預算致總預算卡關 民眾黨提案：延會至明年1月底

綠控藍白刪預算釀非洲豬瘟破口 陳昭姿：食藥署長承認查非洲豬瘟非其業務

