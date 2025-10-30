醫療.社區力量支持 三寶媽戒菸成功
台中慈濟醫院跟衛生局合作，走進社區開辦戒菸班，包括了解菸害、如何對抗戒斷症狀等等。有一位三寶媽，戒菸總是失敗，這回有醫院專業資源介入，加上團體的力量支持，終於成功擺脫菸癮。
「我要戒菸，很好 很好。」
下定決心要遠離菸害，45歲的張女士，菸齡長達30年。民眾 張女士：「 每次抽菸 ，小朋友都會很在意那個菸味，(家人)已經跟我講過很多次，都沒辦法(戒)。」
台中慈濟醫院，受衛生局委託，在東區泉源里開辦戒菸班，每周3個小時，連續4周，講師陣容堅強，包括護理師、物理治療師，還有醫師 營養師。台中慈院社區健康中心行政主任｜賴怡伶：「到底有哪些藥物或資源，可以去協助他(們)，戒菸之後 很容易發胖， 這樣的飲食 如何讓他們也學會控制。」
此外，戒菸壓力調適、有氧健康操，在這裡都能學得到，張女士以前戒菸都失敗，這次很堅定，孩子感受的到，下課後來支持媽媽。民眾 張女士：「 就覺得 那我真的更應該要戒，畢竟為了身體健康，跟小孩子的未來。」
台中慈院社區健康中心行政主任 賴怡伶：「聽到她說 她已經不抽(菸)的時候，我們是非常興奮， 也非常開心的事情。」
當地里長也分享，打從11年前就戒掉菸癮，祕訣之一，就是轉移注意力，必要時，對外尋求協助，戒菸不是不可能。台中東區泉源里長 羅文甫：「把自己的健康找回來，戒菸成功的 我們的里民， 我們的朋友 也可以出去分享。」
台中慈院社區護理組護理長 范姜玉珍：「其實就是透過團體的力量， 加強意志力， 其實 戒菸就容易成功。」
透過團體，分享經驗互相激勵，告訴自己，一人戒菸，全家健康。
