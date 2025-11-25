醫療、社福、長照 「東基公益」深耕偏鄉超過一甲子 東基公益、中國廣播公司、愛心大使白安邀您一起守護偏鄉醫療

「2025擁抱希望傳出愛」空中義賣活動起跑，邀請創作歌手白安（右三）擔任愛心大使，與中國廣播公司董事長陳聖一（右一）、節目主持人趙少康先生（右二）、自美返台的九十六歲台東基督教醫院創院院長譚維義醫師（左二）、「東基公益」總執行長呂信雄（左一）一起合影。

東基公益總執行長呂信雄表示，東基自1964年由創院院長、美籍宣教士譚維義醫師在東海岸的山地巡迴醫療開始，積極克服醫療困境。並在這樣的環境下，走入社區、偏鄉聚落，以山巡、行動早療、居家護理、居家服務等服務，讓有需要或走不出來的長者、孩童就近獲得治療與幫助。

例如2008年開創了全國醫院端第一支「行動早療」團隊。對於偏遠地區有早期療育復健需求，卻無法到醫院接受治療的孩童，由物理、語言、職能、音樂、藝術、臨床心理等治療師組成的團隊，開著專車前進偏鄉，到宅或到校為孩童療育、提供家長教育等服務。

住在距離東基車程七十分鐘山村的「小潘潘」，住家周圍沒什麼鄰居，也沒同齡玩伴，東基行早團隊是他唯一玩伴，需要早療的小潘潘，一開始只會說一些簡單詞彙、不太能理解別人的話語，在治療師們「到宅」治療、陪伴下，半年後已能說簡單小短句，還會跟治療師一起玩躲貓貓或釣魚遊戲。

呂總執行長說明，東基以醫療服務為基礎，逐漸發展為照顧老、弱、婦、孺、病的「東基公益」平台。單以2024年來看，行早專車總里程數近四萬五千公里，等於繞了台灣四十一圈，服務一百一十九名孩童，共計三千五百九十一人次。在長照領域中，關心長者飲食溫飽的送餐服務，去年也在台東縣送出超過十二萬七千餐次。社福領域部分，提供無依嬰幼兒二十四小時的安置服務，也派駐「星光老師」在部落生活，提供「部落星光據點」服務，今年分別在縱谷、海岸線新設五號、六號據點，與在地一同脈動，以生命影響生命。這些成果全然感謝社會各界長期且持續的愛心支持。

隨著台東已邁入「超高齡社會」的當下，照顧的需求也更深更重，接下來東基公益將以醫照整合為核心，打造持續性照護網絡，著手籌設「樂齡長照園區」，提供全方位照顧，守護偏鄉長者擁有安身、安心、安老的家，各界愛心支持是我們繼續前行的力量。

擁抱希望傳出愛 中廣與愛心大使「白安」用愛扶持

當天的「2025擁抱希望傳出愛」空中義賣活動起跑記者會上，創作歌手白安化身為愛心大使，加碼捐出自己的典藏物品作為競標義賣品。白安表示，台東是爸爸的故鄉，兒時常跟爸爸回家鄉探訪阿公、阿嬤，所以對台東特別有親切感。深知東部醫療資源比較缺乏，盼透過此次活動拋磚引玉，也呼籲歌迷朋友們一起響應，做好事、傳遞愛。白安在近來推出的新專輯中，「我該用什麼才能留住你」就是為一路支持她、於四年前過世的爸爸而寫。

適逢高齡九十六歲的譚維義創院院長返台，也特地到場致意，與呂總執行長代表東基公益向中廣董事長陳聖一、愛心大使白安，以及捐物的企業代表們表示感謝。