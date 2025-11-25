醫療、社福、長照 「東基公益」深耕偏鄉超過一甲子

▲合照。

守護偏鄉醫療： 12 月1日～23日週間 「擁抱希望傳出愛」空中義賣活動專線（089）310000

【記者 朱達志／台東 報導】台東縣幅員狹長，醫療資源集中在台東市區。深耕台東超過六十年的台東基督教醫院不只是一間醫院，在醫病過程中，看見偏鄉人口老化、青壯人口外移，致使長者乏人照顧，而將服務的腳步深入社區，並逐步擴及社福、長照領域，成為「東基公益」團隊，以行動力提供偏鄉、偏區民眾及家庭適切的照顧。為號召大眾持續支持偏鄉醫療及長照的需求，中國廣播公司與東基公益合作的「2025擁抱希望傳出愛」空中義賣活動，邀請與台東有著地緣情感的創作歌手白安擔任愛心大使，盼舒緩偏鄉醫療困境。

中國廣播公司每年歲末號召企業舉辦的「擁抱希望傳出愛」空中義賣活動已邁入第十七屆，今年將希望與愛擴展到台東，義助長年深耕偏鄉、偏區的東基公益服務事工。獲得十七家企業廠商的支持，捐出愛心商品，從十二月一日至二十三日的週間，以「一日一物」方式線上義賣，物品於每天上午九時開賣，邀請大家一起買好物、送愛到台東，義賣所得全數捐做「2025東基公益愛台東——偏鄉醫療發展基金」。愛心義賣專線：（089）310000。

▲台東基督教醫院從1964年的山地巡迴醫療開始，迄今已在台東偏鄉服務超過一甲子歲月，山巡服務仍在延平、達仁等鄉鎮持續著，圖為在延平鄉鸞山醫療站的服務。

東基公益以醫療為基底 照顧老、弱、婦、孺、病

台東從北到南的距離，等於西部的台中到屏東，是全台土地面積第三大的縣市。但根據2024年中華民國醫師公會全國聯合會統計，台東縣每平方公里只有零點一位醫師，台北市有四十四位，是台東的四百四十倍。

東基公益總執行長呂信雄表示，東基自1964年由創院院長、美籍宣教士譚維義醫師在東海岸的山地巡迴醫療開始，積極克服醫療困境。並在這樣的環境下，走入社區、偏鄉聚落，以山巡、行動早療、居家護理、居家服務等服務，讓有需要或走不出來的長者、孩童就近獲得治療與幫助。

例如2008年開創了全國醫院端第一支「行動早療」團隊。對於偏遠地區有早期療育復健需求，卻無法到醫院接受治療的孩童，由物理、語言、職能、音樂、藝術、臨床心理等治療師組成的團隊，開著專車前進偏鄉，到宅或到校為孩童療育、提供家長教育等服務。

住在距離東基車程七十分鐘山村的「小潘潘」，住家周圍沒什麼鄰居，也沒同齡玩伴，東基行早團隊是他唯一玩伴，需要早療的小潘潘，一開始只會說一些簡單詞彙、不太能理解別人的話語，在治療師們「到宅」治療、陪伴下，半年後已能說簡單小短句，還會跟治療師一起玩躲貓貓或釣魚遊戲。

呂總執行長說明，東基以醫療服務為基礎，逐漸發展為照顧老、弱、婦、孺、病的「東基公益」平台。單以2024年來看，行早專車總里程數近四萬五千公里，等於繞了台灣四十一圈，服務一百一十九名孩童，共計三千五百九十一人次。在長照領域中，關心長者飲食溫飽的送餐服務，去年也在台東縣送出超過十二萬七千餐次。社福領域部分，提供無依嬰幼兒二十四小時的安置服務，也派駐「星光老師」在部落生活，提供「部落星光據點」服務，今年分別在縱谷、海岸線新設五號、六號據點，與在地一同脈動，以生命影響生命。這些成果全然感謝社會各界長期且持續的愛心支持。

隨著台東已邁入「超高齡社會」的當下，照顧的需求也更深更重，接下來東基公益將以醫照整合為核心，打造持續性照護網絡，著手籌設「樂齡長照園區」，提供全方位照顧，守護偏鄉長者擁有安身、安心、安老的家，各界愛心支持是我們繼續前行的力量。

▲與台東有著地緣情感的創作歌手白安擔任「2025擁抱希望傳出愛」空中義賣活動愛心大使。

擁抱希望傳出愛 中廣與愛心大使「白安」用愛扶持

當天的「2025擁抱希望傳出愛」空中義賣活動起跑記者會上，創作歌手白安化身為愛心大使，加碼捐出自己的典藏物品作為競標義賣品。白安表示，台東是爸爸的故鄉，兒時常跟爸爸回家鄉探訪阿公、阿嬤，所以對台東特別有親切感。深知東部醫療資源比較缺乏，盼透過此次活動拋磚引玉，也呼籲歌迷朋友們一起響應，做好事、傳遞愛。白安在近來推出的新專輯中，「我該用什麼才能留住你」就是為一路支持她、於四年前過世的爸爸而寫。

適逢高齡九十六歲的譚維義創院院長返台，也特地到場致意，與呂總執行長代表東基公益向中廣董事長陳聖一、愛心大使白安，以及捐物的企業代表們表示感謝。（照片記者朱達志翻攝）