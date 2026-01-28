醫療AI新紀元 衛福部啟動高算力中心暨跨國聯邦學習平台

AI應用日新月異，衛福部也在今天(28日)正式啟動「高算力中心暨跨國聯邦學習平台」，藉由AI科技將國內16家醫療院所的資料進行更多運用，同時還與泰國和瑞典醫學院合作，讓台灣科技與醫療實力和世界共享。

衛生福利部積極響應行政院推動「AI新十大建設」，聚焦智慧應用、關鍵技術、數位基磐三大主軸，建置「高算力中心暨跨國聯邦學習平台」，並在28日正式啟動。

衛福部長石崇良表示，AI是全球趨勢，衛福部從2024年開始朝這方向規劃，並發展出專屬於衛福部的運算中心，目前初步成果除了1966智慧客服及內部公文除錯，也進一步設法讓醫療院所使用。

石崇良也說明，該平台就是將各醫院的電子病歷作為AI學習資料，但不可能將所有醫院電子病歷集中，一方面容量太大，二方面也有資安疑慮，因此他們發展出這個聯邦學習平台，類似重要考試將考題送至各考場，最後再收集回來。石崇良：『(原音)我們建了AI模型，要驗證時候把這個模型都到各個醫院，讓它在醫院裡面去運算，運算之後再把結果送回來。所以它的病歷資料等等個資不需要上傳到雲端，它把模型送到醫院去進行驗證，各個回到運算中心後再做整合整併。』

衛福部先前由三總、亞東醫院、中榮和高雄長庚先試行，發現成效良好，因此進一步推動到他們底下共16家醫療院所，未來希望進一步讓更多醫院使用。

而這個平台還進一步進行跨國合作，目前包括泰國的瑪希敦(Mahidol)大學以及瑞典卡羅林斯卡(Karolinska)大學醫院也共同合作。泰國方面尤其在乳癌攝影與肺結核X光資料判讀上有更多運用。石崇良也強調，跨國之間彼此的原始資料都不出境，只使用AI模式驗證，保障各自的資安。

泰國駐台代表文那隆(Mr. Narong Boonsatheanwong)親自出席啟動儀式，並肯定台灣健保跟醫療十分進步，而台灣跟泰國是老朋友，希望未來持續攜手合作，造福更多泰國民眾。

瑞典駐台代表任荷雅(Helena Reitberger)也出席活動，她表示台灣跟瑞典前年就簽署過醫療合作備忘錄，今天這個平台正是開花結果，希望未來也能有更多瑞典醫學院加入合作行列。(編輯：宋皖媛)