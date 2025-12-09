醫示警「最近驗出不少B型流感」！ 3主要症狀曝
近期天氣變冷，週末不排除還可能有大陸冷氣團報到，有耳鼻喉科診所發現，近期除了A型流感病人多，現在感染B型流感的患者也不少，醫師提醒，感染B型流感主要症狀為發燒、肌肉痠痛、腸胃道症狀，和一般腸胃炎相比，燒得比較高、也有明顯痠痛。
發燒、肌肉痠痛、腸胃道症狀 B流患者變多
近期天氣變化大，多種病毒在社區肆虐，若發高燒加上強烈肌肉痠痛，可得當心可能感染「B型流感」。
有診所收治一名高中生就診時，高燒39度、嘔吐，臉色蒼白，合併肌肉痠痛症狀，因為一般腸胃炎較少發高燒情形，因此立即給予快篩，驗出確診B型流感，診所醫師提醒，B型流感的主要症狀，包含發燒、痠痛、腸胃道症狀，不過跟一般腸胃炎比起來，會燒得比較高，還有明顯痠痛。
近期B型流感患者多。圖／台視新聞
小兒科醫師林應然指出，得了B型流感的特殊之處，就是患者全身痠痛會很厲害，甚至有些痠痛到不太能夠走路。
H3N2新變種「K分支」 醫：仍要打疫苗防重症
感染B型流感一樣會肌肉痠痛、發燒難耐，不過目前社區內仍以A型流感案例較多。疾管署統計至2日，本流感季重症病例中，感染的病毒株以A型H3N2最多，但目前主流的病毒株是A型H3N2的變異株K分支，由於病毒已變異，因此突破性感染的狀況增加，更與目前接種的流感疫苗，在抗原性上存在較大差異。
目前流感病毒株仍以A型H3N2為主。圖／台視新聞
中國附醫副院長黃高彬提到，新的變異株有七個突變點，也就是說病毒不太一樣，流感疫苗預防的效果就不是很好，但是對重症來講是有效的。
週六冷空氣報到！下探至10度 將連冷三天
而近期東北季風接力報到，氣象署預估，週六還有一波東北季風增強，不排除會達到大陸冷氣團等級，屆時西半部空曠地區，有機會下探至10度左右，冷空氣將從週六影響至下週一，提醒民眾做好保暖工作。
台北／楊祥瑜、陳建國 責任編輯／張碧珊
