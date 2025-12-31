醫示警「這類食物」恐誘發肝癌！研究曝小鼠一年內就罹癌

（記者張芸瑄／綜合報導）新陳代謝與內分泌專科醫師蔡明劼近日分享一項震撼研究指出，長期攝取「高脂飲食」可能造成肝細胞為了生存而出現「自我退化」現象，最終演變成癌細胞。根據麻省理工學院（MIT）最新研究，小鼠在長期高脂餵食下，一年內幾乎全數罹患肝癌。蔡明劼提醒，若換算至人類時間尺度，這可能是一個長達20年的緩慢過程，每日飲食中的油膩選擇，都可能是日後肝癌的潛在引爆點。

示意圖／長期攝取「高脂飲食」可能造成肝細胞為了生存而出現「自我退化」現象，最終演變成癌細胞。（擷取自 免費圖庫freepik）

高脂飲食改變肝細胞命運 長期累積恐成癌症溫床

蔡明劼醫師指出，麻省理工學院團隊在國際頂尖期刊《Cell》發表的研究中，長期觀察高脂飲食對小鼠肝臟代謝的影響。結果顯示，隨著油脂攝取持續累積，肝細胞在巨大的代謝壓力下，會選擇停止正常功能、轉化為類似幹細胞的「未成熟狀態」，以應對惡劣環境。然而，這種狀態同時也意味細胞極易增殖、不易凋亡，成為癌化的溫床。

廣告 廣告

他解釋，當肝細胞停止代謝與分泌職能後，只要發生輕微基因突變，就可能迅速轉化為惡性腫瘤。研究團隊觀察到，小鼠僅一年便出現肝癌病變；若以人類代謝速度推估，等同於二十年間的慢性累積。「換句話說，今天吃下的油膩食物，可能正為二十年後的肝癌埋下伏筆。」蔡明劼警告。

示意圖／當肝細胞停止代謝與分泌職能後，只要發生輕微基因突變，就可能迅速轉化為惡性腫瘤。（擷取自 免費圖庫freepik）

醫師建議三大行動 拯救肝臟從日常開始

蔡明劼指出，預防肝細胞退化與癌變的關鍵，在於建立良好的飲食與生活習慣。他提出三項具體行動建議：

一、採行地中海飲食

增加膳食纖維，幫助吸附多餘油脂，減輕肝臟負擔。

減少精緻糖與飽和脂肪攝取，少吃炸物與含糖飲品，改以橄欖油、酪梨等「好油」取代。

控制總熱量攝取，研究顯示適度熱量限制能啟動細胞修復機制，有助肝臟代謝功能維持。

二、維持規律運動

每週累積150分鐘有氧運動，如快走、跑步或游泳，有助燃燒肝臟囤積脂肪、改善脂肪肝。

加入重量訓練可提升肌肉量與基礎代謝率，減少多餘能量轉化為脂肪堆積。

三、定期健康檢查

建議定期進行肝臟超音波與肝功能指數檢測。

脂肪肝早期多無症狀，一旦出現不適往往已為時過晚，應及早發現並介入治療。

蔡明劼最後提醒，肝臟是人體最沉默的器官，長期過量油脂、糖分及酒精都可能造成慢性損害。唯有從飲食、運動與檢查三方面落實自我管理，才能真正遠離肝病與癌變威脅。

更多引新聞報導

曹西平66歲辭世 乾兒子曝「生前隱疾」恐成死因

張美阿嬤農場爆分家？路口兩指標引混亂 阿嬤親自回應

