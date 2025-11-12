醫示警「1細菌」很狡猾：發燒超過3天小心

▲醫師提醒，肺炎鏈球菌可能會在感冒時趁虛而入。（示意圖／取自photoAC）

[NOWnews今日新聞] 肺炎鏈球菌是引發肺炎主要的危險因子之一，其中以5歲以下嬰幼兒及孩童更是高風險族群。新竹馬偕兒童醫院兒童感染科醫師林千裕說，家長最需要警覺的是發燒時間。先前一名10歲女童在發燒一週後確認感染，從中耳炎演變為敗血症。

「家長最需要警覺的是孩子發燒時間！」林千裕指出， 新冠解封後，全球進入「免疫負債」還債期，疫情期間消失的呼吸道疾病紛紛卷土重來，肺炎鏈球菌疫情也跟著升溫。截至今年9月底，侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）確診數已比去年同期增長9.7%。

林千裕指出，肺炎鏈球菌是相當狡猾的細菌，研究顯示，幼兒園的健康兒童約1/5的鼻腔中帶有細菌，平時雖然和平共存，但孩子感冒時，就可能會伺機侵入，引發所謂「繼發性感染」，造成中耳炎、肺炎等症狀，也可能透過噴嚏、接觸等方式傳染給其他人。

臨床上，肺炎鏈球菌引發的重症個案也不少見。林千裕分享，近期曾收治一名10歲女童，發燒一週後出現關節痠痛、腳痛等症狀送醫，檢查發現中耳已化膿，經化驗確診肺炎鏈球菌感染，後來甚至從嚴重中耳炎演變成敗血症，住院長達28天。

林千裕說，孩子免疫系統還不成熟，各種小感冒都可能導致發燒，一般發燒症狀約2到3天，但若超過3天，就應懷疑在第一波病毒感染後，已有細菌引發第二波感染，務必儘速就醫，以防變成重症。

