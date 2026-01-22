醫示警A流新魔王「K分支」疫苗防護剩10% 疾管署緊急澄清

有感染科醫師示警，A流新魔王「K分支」讓疫苗防護力剩10%。（示意圖／報系資料照）

流感疫情最快本週進入流行期，日前有感染科醫師示警，今年國內主流病毒株為A型H3N2變異株「K分支」，隨病毒持續演化，恐使現行流感疫苗防護效果降至不到10%。對此，衛福部疾管署22日晚間回應表示，根據國內外實證數據顯示，本季流感疫苗仍具有實質保護效果，台灣在疫苗開打後，以K分支為主的秋季流感疫情迅速下降。

依據疾管署監測資料顯示，今年第2週（1月11至17日）類流感門急診就診計10萬4348人次，較前一週上升11.9%，疫情預計最快本週進入流行期，並在農曆春節假期前達到一波高峰。目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型未分型。

而新光醫院感染科醫師黃建賢指出，國內流感病毒株型別從H1N1變成H3N2，身體免疫力來不及適應，感染人數可能增加，嚴重程度也較高。他也直言，H3N2主流變異株K分支為新突變，與本季流感疫苗的H3N2疫苗株相對不吻合，疫苗保護效力從原本的70%下降至不到10%，「民眾打完疫苗仍遭感染的風險上升，但因為交叉保護等作用，避免重症仍有效。」

對此，疾管署副署長林明誠表示，K分支屬於H3N2，但與先前流行的H3N2病毒和本季疫苗株都有明顯的抗原偏移，因此原先醫學界都預期可能導致疫苗保護力大幅下降；不過從2025年11月中以來，已有英國、法國和中國的真實世界疫苗保護力研究發表，均證實本季流感疫苗仍具保護力，在兒童的保護力可達5至7成、高齡者保護力可達2至4成，仍能降低接種疫苗者的流感輕症、住院、重症發生率。

林明誠強調，台灣在10月開打流感疫苗後，也能看到以K分支為主的秋季流感疫情迅速下降，甚至冬季疫情也因此延後到本週才可能進入流行期，較過去一般晚了一個月，顯示本季流感疫苗仍有好的保護力。

