醫示警H3N2流感傳染力強

胸腔暨重症加護醫學會提醒民眾要警覺流感症狀，並積極預防與治療。（胸腔暨重症加護醫學會提供）

記者傅希堯∕台北報導

流感疫情搶先報到，台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民3日提醒民眾，今年的H3N2流感病毒株傳染力特別強，從流感輕症到併發重症是僅有一步之遙，出現症狀後48小時內應盡早就醫並使用抗病毒藥物，降低病情惡化與重症風險。

陳育民表示，今年度流感疫情以A型H3N2病毒株為主流型，具有高度傳染性與快速變異特性，導致家庭內感染與校園群聚事件頻傳。尤其對高齡者、慢性病患者及免疫功能不全族群，H3N2更具攻擊性，一旦感染，病情常在短時間內急遽惡化。

陳育民指出，民眾往往因此忽視其威脅，流感病程的典型發展可分為「流感3部曲」：上呼吸道感染－免疫反應啟動－嚴重併發症，臨床上常看到中壯年及慢性病患者在感染後短短數日內出現嚴重肺炎或呼吸衰竭的案例。

陳育民呼籲民眾應在出現發燒、喉嚨痛、鼻炎等輕症期就積極治療，不然若後續病毒擴散至肺部，誘發免疫系統失控、產生免疫風暴，嚴重可能進展為病毒性肺炎、急性呼吸窘迫症候群（ARDS）、敗血症，甚至多重器官衰竭，進入加護病房的風險大幅提高。

台北榮總感染管制中心主任林邑璁提醒，H3N2病毒傳染力特別強，臨床中已多次看到「一人中標、全家感染」的案例。只要與感染者密切接觸，就可能受到病毒波及。呼籲民眾務必落實防疫行為，包括勤洗手、戴口罩、避免群聚與外出時注意衛生禮節，簡單的防護動作，就是守護家人健康的第一步。

台北榮總胸腔部呼吸感染免疫科主任馮嘉毅指出，在流感治療上除傳統藥物與吸入型藥物，也有針劑型與單次口服劑型，可適用於不同年齡層與生活型態的抗病毒藥物選擇，民眾應與醫師共同討論，把握出現症狀後48小時內的治療黃金期，盡早使用抗病毒藥物，有效降低病情惡化與重症風險，更可以保護同住家人免於感染。