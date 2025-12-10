醫科兒遭無照酒駕累犯撞死 主播爸慟喊「怎麼只判10年」：得不到公平正義

陳父穿上兒子衣服出庭，要為亡子討公道。讀者提供



台中市23歲洗車工吳叡旻今年3月和朋友飲酒狂歡後，無照駕駛豪華休旅車行經西屯區時，高速闖紅燈撞死22歲陳姓醫大生，事後還肇事逃逸。台中地院國民法庭今日宣判，吳男酒駕致死累犯9年、肇逃致死累犯5年，兩罪合併執行10年。陳男父親聽到判決結果後，聲淚俱下直言「非常不滿意，得不到公平正義。」希望未來可以修法提高酒駕刑度，至於是否上訴，會和律師討論後決定。

陳父今日接受採訪時，聽到判決結果，情緒激動地表示「對於判決結果當然非常不滿意」，直言這是一條人命，而且是這麼惡性重大的酒駕肇事行為，卻只判了10年的刑期。陳父表示，很感謝台中地檢署兩位檢察官的努力，無奈台灣的法律，對於酒駕肇事致死或酒駕的行為，刑度實在太低了。

「日本的酒駕制度最高可判20年，美國甚至可以判到無期徒刑或死刑，台灣在這個部分明顯不足。」陳父指出，就算檢察官再怎麼努力辦案，也要給他一把「尚方寶劍」，若檢察官手上沒有足夠的法律武器，就算再怎麼努力，法院也只能判10年這樣一個令人非常不滿意的結果。

陳父表示，兒子驟逝讓家屬非常難過，法院只判10年，根本無法讓他們覺得有公平正義可言。他最近看到立委王世堅認為殺人就該償命，不應廢除死刑，「不知道如果他聽到這麼惡性重大的酒駕致死只判10年，他會有何感想？」

不過陳父同時也強調，希望兒子的生命、他的離開，能夠對社會發生一點影響和價值，「未來我們期待在酒駕這件事情上面，應該要有更重的判罰，讓大家能夠謹慎恐懼，不要再去做酒駕這種行為。」

對於後續是否會提起上訴，陳父指出合議庭的判決很難翻案，必須要尊重國民法官的判決，「除非還有其他更有利的證據，否則改判的機會非常困難。」後續他會再和律師討論是否上訴，同時也會就民事賠償部分，對車主和借車給吳男的人提起訴訟。至於肇事的吳男本人，陳父則明確表示，「我不需要他的賠償，也不接受他的和解。」

