醫稱健保害「氣喘救命藥退出台灣」 藥廠澄清：全球停產非針對台灣！

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

德國原廠生產的氣喘與肺阻塞隨身攜帶用急救藥物確定退出台灣市場，胸腔內科醫師蘇一峰今（24）日在臉書二度發文，批評是台灣健保藥價開的太低，還說「這次要出人命了！」食藥署及藥廠傍晚回應則打臉了該說法，藥廠表示這是全球全面停止生產，並非針對台灣的特定作法；食藥署也表示，該兩項藥物皆非公告的必要藥品，目前國內還有三張可供替代藥品的藥證。

蘇一峰是在臉書連續發文，揭露氣喘與肺阻塞隨身攜帶用急救藥物要退出台灣，「這次要出人命了！」，提及德國原廠呼吸喘的急救藥物，一瓶吸兩百次只130元，藥價太便宜要退出台灣，可是台灣健保有錢能買一針一億元的藥品；台灣藥價開的太低，德國原廠空運來台不敷成本，確定要退出台灣了；全都要感謝台灣的任性醫療！

食藥署表示，有關「備勞喘100微公克定量噴霧液（衛署藥輸字第023074號）」、「備喘全定量噴霧液”德國廠”（衛署藥輸字第023473號）」二項藥品主成分分別為：Fenoterol及Fenoterol+Ipratropium，適應症皆為「下列支氣管痙攣疾患之預防和治療：支氣管氣喘、阻塞性支氣管炎、慢性支氣管炎、氣腫和伴支氣管痙攣之肺支氣管障害」，皆非屬藥事法第27-2條公告的必要藥品。

食藥署說，上述藥品許可證持有者台灣百靈佳殷格翰股份有限公司曾於112年7月31日函文食藥署，表示因總公司商業決策及配合環境永續發展法規等策略考量，將全面停止生產該等藥品，預計於115年7月完成最後輸入規劃後停止供應。

食藥署強調，經臨床端評估，國內尚有其他成分同藥理機轉且具相同治療位階之口腔吸入劑藥品許可證，目前皆正常供應，且食藥署已協調相關藥商協助增加供應量能，滿足臨床需求。

台灣百靈佳殷格翰股份有限公司則在回應媒體詢問時表示，該二項藥品是全球全面停止生產，並不是特定針對台灣才有的作法。

