醫稱「蟹足腫小事」 女子隆乳後胸腹潰爛、萎縮 診所:不符事實

新北市一名張小姐本身是蟹足腫體質，她為了改善胸型，去年底到台南一間醫美診所進行隆提乳手術，沒想到，不是變美的開始，而是身心煎熬的起點，她控訴手術後不久，先是遭遇傷口感染化膿，發高燒清創，接著醫師進行除疤，使用PRP高濃度血小板血漿，腹部使用類固醇，卻導致腹部潰瘍、胸部皮膚大面積萎縮，讓她身心受創。

張小姐表示，她多年前曾做過一次自提脂肪隆乳，身為蟹足腫體質的她去年10月7日在台南一間醫美診所進行隆提乳手術。當時醫師向她保證蟹足腫是小問題，但手術後十天，她的左胸便開始發炎且高燒，不得不再次進行清創引流手術。三個多月後，今年1月，醫師為她進行除疤處理，施打PRP高濃度血小板血漿，第一次注射雖然疼痛但沒有其他不良反應。然而到了3月進行第二次注射時，醫師表示改變了配方，並在她腹部剖腹疤痕處注射類固醇，結果導致右胸開始發癢，皮膚出現萎縮和潰爛。

去年10月7號進行隆提乳手術，醫師說蟹足腫是小問題，結果十天後，左胸發炎高燒，又做了清創引流（圖／民眾提供）

張小姐進一步描述，胸部施打調配過的PRP後，開始出現奇怪的疤痕和皮膚萎縮現象，且症狀不斷向上蔓延。她花費了33萬元手術費，來回就診多次，最終診所只給了她6罐優碘藥膏就打發她離開。半年過去了，她穿上小可愛時，胸口上的疤痕依然清晰可見，氣憤之下她決定提出告訴。當事診所發聲明，謠言止於智者，強調基於道義已提出多次協調方案，當事人都不接受，與事實不符的指控，將保留法律追訴。

去年10月7號進行隆提乳手術後，左胸發炎高燒，1月進一步要除疤，施打PRP高濃度血小板血漿，沒想到右胸開始發癢，皮膚出現萎縮和潰爛（圖／TVBS）

醫療上使用PRP技術是將患者自身的血液抽出後濃縮血小板，再注射回體內，藉由刺激生長因子來促進組織修復增生。然而，對於有蟹足腫體質的患者，施打部位需特別謹慎，尤其胸前、臉部等皮膚區域屬於高風險區，應該避免進行此類處理。這個案例也凸顯了手術前醫病之間充分溝通的重要性。

