醫稱「裝1支心臟支架多活10年」！陸男一次植入6支 下場超悲慘

部分有心血管疾病的患者，會選擇使用植入心臟支架的方式治療。然而大陸有一位男子，因為聽到醫師跟他說，「多做一支支架，可以多活10年」，於是接受院方推薦的一次性植入6枚支架，不料隨即出現心臟驟停的狀況，最後搶救無效死亡。

綜合陸媒報導，一名陳姓男子在2024年11月於吉林市的某家醫院檢查身體後，對方建議他做心臟支架，並且由外聘知名醫師進行手術。陳姓男子當時植入一支心臟支架後感覺不錯，血壓有所下降，並逐漸恢復正常生活跟工作。

廣告 廣告

然而到了2025年4月時，醫院通知陳男要到院檢查，並問他願不願意再裝支架，醫師還稱「多做一支支架多活十年」，陳男因為工作忙碌，加上身體沒有不適，就沒有去動手術，但醫院在之後3個月裡給他打了7次電話，要求其做手術。

陳男最後還是聽了醫院方的勸說，到醫院進行手術，但這次操刀的不是先前動手術的外聘醫師，陳男手術完後跟家人說，醫師一次性給他裝了5、6支心臟支架。然而沒多久他就開始胸悶，醫師一開始還說是術後正常反應，但陳男隨即瞪大眼睛口吐白沫，在轉入重症病房8天后去世。

根據事後鑑定，陳男死因為心臟衰竭，在第一次心臟植入支架後，病情就逐漸加重，醫院方沒有妥善評估，存在醫療過錯，但陳男病情嚴重，最終鑑定結果醫病雙方皆有責任。

更多中時新聞網報導

帕拉斯PALLAS超夯 跨年連趕3場

違法收移工買工費 仲介遭罰逾千萬

碳費倒數 排放配額可交易 市場決定價格