醫突收「橘色盒子」心跳漏一拍！妻詭笑：打開看看

經常分享醫院工作與生活日常的ICU醫師陳志金，近期指出自己下班回家後，看見屋內出現疑似精品的橘色盒子，讓他心臟當場漏一拍，猜測老婆恐怕踏入精品世界；對方得知後也笑稱要他打開來看看，真相曝光後讓網友笑翻。









ICU醫師突收「橘色盒子」心跳漏一拍！妻秒詭笑：打開來看看

陳志金經常分享生活日常。（圖／翻攝陳志金臉書）

陳志金在臉書撰文，分享與老婆的對話內容。他指出：「昨晚下診回家看到這個橘色盒子，心跳漏了一拍！原本的疲累感瞬間消失！心想，太座該不會加入了『愛馬人士』的行列吧？『你打開來看看啊！』太座帶著詭異的微笑跟我說，原來是岳父送來的祝福。」

陳志金發現家中出現疑似精品橘盒，老婆則解釋是廟宇招財物。（圖／翻攝陳志金臉書）





他進一步說明，每一年岳父都會託友人到宮裡求來這個，保佑一家人平安，也祈願ICU的病人平安。陳志金打趣表示，這種「愛馬人士」他可以接受，也建議廟方下次盒子換個顏色，比較不會嚇人，但也笑說這個「橘色」自己其實還算可以接受。不少網友看完後紛紛笑翻留言「其實以太座氣質，超適合愛馬仕的說，不一定還可以代言呢」、「看到橘色都在考驗醫生心藏」、「有位疼愛你們的好岳父真幸福」、「阿金醫生天氣冷了，溫馨提醒太座已換髮型剪了瀏海，我能幫你的到這裡了剩下你自己看著辦」。









原文出處：ICU醫師突收「橘色盒子」心跳漏一拍！妻秒詭笑：打開來看看

