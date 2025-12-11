醫策會品質認證授證 三總、左營總醫院獲肯定

記者連琳／臺北報導

財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會今（11）日舉行「2025年品質認證授證典禮」，由衛福部長石崇良授證。三軍總醫院、國軍左營總醫院等國軍醫療團隊表現亮眼，於多項品質認證中獲得肯定，展現國軍醫療體系在疾病照護、健康檢查與醫療安全上的扎實能量與專業水準。

典禮於張榮發基金會國際會議中心舉行，共125個團隊通過醫策會品質認證。其中，三軍總醫院一舉取得7項疾病照護品質認證，包括腦中風、腎臟病、糖尿病、急性心肌梗塞、冠狀動脈疾病、疼痛照護及氣喘等領域；另在環境安全諮詢計畫亦獲2項肯定，包含「醫療機構環境安全諮詢計畫」與「電腦兵棋推演火災風險管理專案」；國軍左營總醫院亦於「電腦兵棋推演火災風險管理專案」獲證，展現國軍在醫院安全管理上的高度重視與前瞻作為。

廣告 廣告

三軍總醫院取得之7項疾病照護品質認證，評估範圍從入院診斷、治療流程、住院期間，到跨科別協作與出院後追蹤等完整照護鏈，並以團隊模式跨越科別界線，要求醫療人員建立一致、標準化的臨床路徑與照護程序。三總能獲得多項品質認證，代表其臨床照護流程、安全管理與服務品質均達到國家級標準，肯定國軍醫療機構在守護官兵與民眾健康方面的重要貢獻。

三軍總醫院與國軍左營總醫院亦通過環境安全諮詢計畫認證，該計畫以病人與員工安全為核心，著重辨識「風險脆弱點」並規劃改善作為。兩院在參與過程中，特別針對血液透析室等高風險區域，運用電腦兵棋推演模擬疏散動線、人力配置與時間需求，驗證不同情境下的應變能力。此成果展現國軍醫療體系在環境安全與災防能量上的專業水準，亦可作為各國軍醫院精進安全醫療與強化災害準備的重要參考。

三軍總醫院、國軍左營總醫院表現亮眼，於醫策會所舉辦「品質認證授證典禮」獲得肯定，展現國軍醫療體系的扎實能量與專業水準。(記者連琳攝)

三軍總醫院取得之7項疾病照護品質認證，代表其臨床照護流程、安全管理與服務品質均達到國家級標準。(記者連琳攝)

三軍總醫院與國軍左營總醫院獲獎人員共同合影，顯示國軍醫療機構在守護官兵與民眾健康方面的重要貢獻。(記者連琳攝)