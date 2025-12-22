醫策會通過6項品質認證 義大醫療臨床照護與預防醫學成果獲肯定

義大醫療體系再創佳績！2025年度共榮獲6項醫策會品質認證，包括5項疾病照護品質（DSC）認證與1項健康檢查品質認證。從2019年迄今累計共通過11項品質認證，展現義大醫療在臨床照護與預防醫學的卓越成果。

↑圖說：義大醫療體系2025年榮獲醫策會6項品質認證。（圖片來源：義大醫院提供）

義大醫療體系今年通過的5項疾病照護品質認證，涵蓋腎臟病、關節置換、慢性阻塞性肺病與頭頸癌，以及首次通過認證的義大癌治療醫院的乳癌照護團隊。另外，義大醫院健康管理中心再度取得健康檢查品質認證。

此次腎臟病照護團隊以「腎臟病別怕，我們義起挺你」為信念，整合醫師、護理、營養與心理支援，提供從預防到末期腎臟病的全人照護。多年來屢獲國內外認可，包括國家品質標章（SNQ）與 JCI-CCPC國際認證，今年再度通過醫策會審查，展現國際級腎臟照護實力。

↑圖說：義大醫院獲「疾病認證」的關節置換團隊。（圖片來源：義大醫院提供）

而頭頸癌團隊秉持「責任永續，全人關懷」，整合整形外科、放射腫瘤科、口腔外科及腫瘤個案管理等跨專業合作，透過臨床研究導入精準醫療，讓病人獲得更完善的照護服務。

而關節置換團隊以「關關相互，全人照護」為宗旨，導入加速康復（ERAS）模式與AI復健APP，從術前評估、術後復健到長期追蹤，提供病人完整照護流程，第三度通過認證。

慢性阻塞性肺病（COPD）團隊則以「創新照護 持續進步」為核心，結合13職類專業推動標準化照護與居家肺復原服務，並納入安寧療護並加強後期照護，第三度獲認證肯定。

首次獲得認證的乳癌照護團隊以「乳妳所願，讓每一個希望綻放」為理念，建立多專科整合模式，導入基因檢測與臨床試驗，並以微創超顯微淋巴管靜脈吻合術改善術後淋巴水腫，讓病人重拾自信與希望。

↑圖說：義大醫院頭頸癌團隊手術以病人為中心、持續精進的卓越實力獲醫策會認證肯定。（圖片來源：義大醫院提供）

健康管理中心以飯店式空間打造舒適私密的檢查環境，配置3T MRI、640切CT、心臟超音波等高端設備，由各專科團隊提供高效率健檢服務，9成以上報告可於當日完成並由醫師親自說明。中心並提供一對一營養諮詢、基因檢測與功能醫學評估，強調「一日健檢，365天服務」，從預防醫學出發，陪伴民眾落實健康生活。

義大醫療財團法人決策委員會主任委員暨義大醫院院長杜元坤教授表示，6項品質認證是全體醫療團隊共同努力的成果，象徵義大在臨床實證、品質提升與病人安全三大面向的堅持與用心，未來將持續以「品質、卓越、創新」為核心，發揮團隊力量，用專業與溫度守護每位病人的健康。

