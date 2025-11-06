醫給粿粿、王子建議：都被爆成這樣了，傻子才付錢

記者李鴻典／台北報導

藝人粿粿與王子傳出婚外情震驚演藝圈，據《鏡週刊》報導，范姜彥豐委託徵信社蒐證，意外取得王子與粿粿「裸體相擁」的大尺度照片。對此，眼科醫師黃宥嘉說，其實都被爆成這樣了，就不要付錢了。至於遊走法律邊緣的徵信社如果有流出妨礙隱私照片，有任何跨越法律界線的，就順便一起告一告。

王子（邱勝翊）今年4月從美國回來後的第一個工作就是和粿粿出席內衣品牌活動。（圖／翻攝自IG @prince_pstar）

范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。

廣告 廣告

另據《鏡週刊》報導，范姜彥豐與粿粿協商離婚過程中找上徵信社幫忙，也因此獲得女方外遇鐵證，包含文字訊息、影片、照片等，甚至還有粿粿與王子裸體擁抱的私密照。

對此事件，眼科醫師黃宥嘉發表評論，其實都被爆成這樣了，就不要付錢了。傻子才付錢。就去給法院判。至於遊走法律邊緣的徵信社如果有流出妨礙隱私照片，有任何跨越法律界線的，就順便一起告一告。

網友留言，「真的是這樣啊，侵害配偶權頂多判個三、五十萬就很多了，現在都爆出來了，也沒有什麼封口費的問題了」、「我也一直覺得為什麼粿粿不直接去訴請離婚？反正現在法院9成9會判離婚（已經不管歸責性高低了，出軌者也可以訴請離婚），然後法院判的賠償金額或是撫養費那些，超低的，對於壞人來說十分划算」。王至德律師也留言，看起來徵信社老板反而是三個組人馬中最務實的，有點好笑.....

徵信社執行長謝智博6日則是親自在threads回應網友30字：「據我所知，沒有任何你們說的裸照，也不要煽風點火，不要見獵心喜。」

廣告 廣告

徵信社執行長謝智博直接發聲駁斥有裸體相擁照。（圖／翻攝自Threads）

更多三立新聞網報導

防疫措施成效顯著？民進黨列豬瘟10大狀況：盧秀燕道歉、負責

鳳凰颱風這天轉折關鍵 氣象署一圖曝走勢：不排除發警報、留意是否共伴

野獸該怎麼動都得聽他的！文總《匠人魂》揭密台灣首位藍帶標本師

5月稱她已出局…蘇巧慧戰新北市長 民進黨直接打臉吳子嘉

