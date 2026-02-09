醫美不再靠「感覺」！ 美醫會推皮膚養護科學課程
在醫美療程快速普及的時代，越來越多民眾投入雷射、光療、換膚、酸類保養等美容行為，但「皮膚變薄、敏感肌、反覆發炎」等問題也同步攀升。面對市場上大量以經驗與話術導向的美容服務，中華民國美容醫學醫學會（以下簡稱美醫會）近期啟動「皮膚養護服務職能導向課程」，強調以科學監測與影像證據取代傳統肉眼判斷，試圖建立一套更安全、可追蹤、可量化的皮膚照護流程，為美容醫學產業建立新的專業門檻與信任基礎。
醫美市場升溫 敏感肌成為「新常態」
近年醫美療程快速成長，民眾對「快速變美」的期待提升，也使得許多皮膚處於高刺激、高頻率治療與保養狀態。美醫會網路委員會召集委員、極緻皮膚科院長宋奉宜醫師指出，在短影音盛行的年代，市場氛圍推動「速度要快、效果要強」，但現實是皮膚承受力下降、敏感肌比例增加，若缺乏科學佐證，第一線美容服務與醫療介入都更容易「踩雷」。
宋奉宜進一步以近年流行的「A醇、早C晚A」為例指出，雖然一度成為熱門趨勢，但許多消費者的皮膚狀況根本無法承受高強度刺激，導致短時間內風潮快速退去，反映出現代皮膚環境的脆弱性，也意味著治療與保養的風險同步升高。
從「美容師的手感」走向「影像證據」：科學養護成為核心
美醫會此次推動的「皮膚養護服務職能導向課程」，核心目標在於讓美容從業者與醫療輔助團隊能夠透過肌膚監測工具，辨識皮膚狀況並建立長期追蹤機制，而非僅依靠肉眼觀察與主觀感受。
美醫會指出，近年許多民眾出現皮膚變薄等問題，因此學會希望透過科學證據先評估皮膚狀態，再進行後續醫美治療與照護，以提高治療成功率並降低風險。
這套課程的定位不僅是「技術訓練」，更是對產業現況提出回應：醫美診所、美療中心與美容工作室在服務過程中，往往面臨「哪些狀況可以處理、哪些狀況必須轉介醫師」的界線問題，而這正是造成糾紛與後遺症的關鍵。
50倍數位皮膚鏡、伍氏燈進入課程 讓皮膚狀況「可視化」
實際現場採訪，此次課程現場採用50倍數位皮膚鏡與伍氏燈等工具，讓學員能在影像放大與光源輔助下，觀察皮膚紋理、結構與可能的異常狀態，並建立記錄檔案，作為後續養護規劃依據。
宋奉宜醫師也指出，肌膚監測並不一定要高度複雜，簡化的概念是「皮膚纖維紋路是否維持正常」，若紋理完整，代表生理功能相對穩定；若紋理破壞，則意味著承受力下降，必須調整處置方式。
他以日常生活比喻，若人有五根手指就能握杯子，若沒有手指就無法握杯，皮膚監測的目的就是確認「皮膚是否還具備承受治療的能力」。
「監測」不是「檢測」：美醫會強調長期追蹤的概念
值得注意的是，美醫會護理與美容醫學小組召集委員郭貞君在訪談中強調，課程推廣的並非單次檢測，而是「長期監測」概念。
郭貞君指出，「檢測」偏向單一時間點的結果，可能受近期生活作息、刺激性產品使用或短期因素影響；而「監測」則是透過多次影像比對建立皮膚的平均狀態與變化趨勢，才能真正掌握皮膚長期的結構性與功能性問題。
這樣的差異也意味著，未來美容產業可能逐漸走向「以資料與趨勢做決策」的模式，而非只靠當下肉眼判斷。
建立產業界線：什麼情況該做？什麼情況該轉介醫師？
對於美容從業人員最常遇到的問題「哪些狀況可以處理、哪些狀況必須立即就醫」郭貞君指出，課程會教導皮膚鏡的使用方式，並建立基礎判讀概念，讓美容師與護理人員能辨識何時應尋求醫師協助，避免自行操作導致不可逆傷害。
美醫會也表示，醫師雖具備醫療專業，但診所與美療中心的服務常需要多方協作，因此美容師若能透過儀器先掌握皮膚狀況，能有效提升服務專業度，也能在發現異常時立即轉介醫師，避免「踩到不健康皮膚」而衍生後續問題。
第一線學員觀點：用數據取代記憶 讓服務更專業也更安全
課程對第一線美業人員最大的改變，在於「證據化」與「紀錄化」。
受訓學員何季樺（幸福極光營養美容俱樂部）表示，以往美業服務多依賴美容師的感覺與客戶互動，有些客人來店是因為喜歡美容師或環境，而不是基於真正的皮膚問題改善；但透過此次課程的學習，她認為美容師能提升自身素質，讓服務升級，讓客戶感受到專業度，而不只是情感連結。
她也指出，影像與數位存檔讓美容師不必依賴記憶去描述「左邊幾顆痘、右邊幾顆痘」，而能以紀錄協助規劃，這對長期服務與療程安排是重大進步。此外，她認為這套工具也能「保護業者」，因為事前說明叫引導、事後說明叫解釋，若事前能用數據與照片引導客戶理解皮膚狀況，就能減少後續糾紛。
「有圖有真相」：資深美容講師強調紀錄像行車記錄器
另一位受訓學員，國立台中科技大學美容系兼任講師花川雅也提出類似觀點。她指出，多數美容服務過去是靠肉眼面判，但肉眼很難精準記錄上一次與這一次的差異，客戶的感受與美容師的判斷也可能不一致，導致溝通落差。
花川雅表示，若能透過拍攝影像記錄，就能清楚呈現「原本可能是8分紅，現在變成5分紅」，讓愛美人士理解保養模式是否有效，並提升配合度。她將這種記錄比喻為「行車記錄器或飛機黑盒子」，能讓過程可追溯，也能避免誤判。
花川雅同時強調，皮膚是人體最大的器官，也是第一道防線，科技化監測應該更普及，未來若更多人學會這套方法，有助於減少不當使用造成的後遺症，並逐步讓異常皮膚回到健康狀態。
TTQS銀牌與iCAP認證：美醫會打造「職能導向」的訓練系統
除了技術面，美醫會也將課程制度化，並以國家級職能認證系統為目標。美醫會指出，學會早在2015年即取得勞動部TTQS人才發展品質管理系統認證，並在去年獲得銀牌肯定；同時也在2017年取得美容醫學護理相關iCAP認證，並於去年完成頭皮養護iCAP認證，目前希望進一步推動皮膚養護服務的iCAP認證。
美醫會表示，這類認證課程與坊間課程最大差異，在於其以「工作現場需求」為導向，先分析從業者實務上需要的職務內容與標準，再轉化成訓練課程，強調結果導向與職能落地，同時也能更清楚界定醫療專業與非醫療專業的界線，避免踩到法規紅線。
產業觀察：醫美的下一步是「安全與信任」競爭
綜合訪談內容可以得知，美醫會此次推動皮膚養護監測課程，並非單純增加一張證書或一門課，而是試圖在醫美快速成長的市場中，建立一套可複製、可追蹤、可評估的服務標準。
在醫美服務鏈中，醫師負責診斷評估與治療，但美容師、美容醫學護理人員，往往擔負術後照護、居家保養諮詢等工作；而美容業者，更可能是直接現場進行皮膚養護程序。若缺乏科學化監測工具，服務很容易落入「憑經驗」與「靠話術」的灰色地帶，不僅增加醫療風險，也容易引發消費糾紛。
宋奉宜醫師強調，敏感肌橫行的時代，若沒有科學證據輔佐醫療或美容判斷，就容易錯誤給予治療或劑量，甚至在不該處理的狀況下介入，導致皮膚狀況惡化。換言之，「會做療程」不再是競爭門檻，「能否判斷何時該做、何時不該做」才是未來市場真正的專業差距。
從「經驗主義」到「科學證據美學」：美容產業正在轉型
在兩位學員的回饋中，也反映出市場正在轉向「專業信任」而非「情感信任」。何季樺認為，課程讓她看見美容服務未來的方向：不只是美容，更包含生活作息、習慣對皮膚的影響，屬於全方位進修。花川雅也指出，當能夠預先判斷皮膚趨勢，就能避免事後用十倍力氣解釋與收尾，「預防勝於治療」。這些觀點凸顯出醫美相關產業正在發生的變化：消費者不再只追求「快」，而是更在意「是否安全、是否能被驗證、是否能被追蹤」。
美醫會規劃：課程將送審認證 未來再開進階版本
針對未來推動，美醫會表示，今年度將先送皮膚養護服務課程認證，待認證通過後，預計下半年底或明年才會再正式開課。同時，美醫會也預告將於年中旬左右先辦理頭皮養護iCAP認證課程，而皮膚養護部分在認證尚未完成前，民眾可先透過學會網站相關資訊，學習宋奉宜醫師的肌膚監測知識。美醫會也強調，該課程屬於基礎課程，歡迎有志投入美容醫學與皮膚養護產業的民眾參與，後續才會規劃進階課程。
皮膚養護的未來，不是更貴的療程，而是更精準的判斷
當醫美產業從「流行趨勢」走向「長期需求」，市場競爭也逐漸從儀器規格、療程包裝、成分劑量，轉向更本質的專業能力能否精準判讀皮膚狀態、能否建立追蹤紀錄、能否在安全範圍內提供服務並適時轉介。
美醫會此次推出的皮膚養護服務職能導向課程，某種程度上正代表醫美產業的一次「規範化」嘗試：讓美容服務不再只是靠經驗，而是以科學證據建立可追溯的照護流程，降低風險、提升信任，也為愛美人士與從醫美機構或美容業者建立雙向保障。
在敏感肌盛行與醫美普及的當代，皮膚養護或許正走向一個新階段不再只是「變美」，而是讓變美的過程，回到可驗證、可管理、可被信賴的專業道路。
