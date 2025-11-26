醫美不能憑運氣！年輕病友協會表態：支持修法嚴管

年輕病友協會今天發聲支持衛福部修法，強調醫美本質仍是醫療行為，安全不能憑運氣。（示意圖：shutterstock／達志）

衛福部出手嚴管醫美亂象，引發正反意見爭論。年輕病友協會今天表態支持修法，當醫療服務已經走入日常生活，醫美的安全性與透明度更加重要，制度就不能停留在「特例管理」的思維，並強調「醫美本質仍是醫療行為，安全不能憑運氣」。

衛福部日前預告修訂《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，要求醫師補足PGY訓練（一般醫學訓練）才能執行醫美處置，取得大外科資格才能執行醫美手術，並給予一段時間補正。草案一出引發醫界討論，正反意見皆有。

「變美，本就不該是場冒險。」年輕病友協會今天表示，近年社會對醫美的需求愈來愈高，一方面市場蓬勃發展，另一方面是部分醫美事故引起民眾不安。從2016年減脂手術致死案、2018年抽脂致死案、2021年牛奶針致死案，到2024年電波拉皮舒眠後死亡案，都加深社會對醫美風險的疑慮。

年輕病友協會認為，醫美雖然帶來自信與選擇，但本質仍是醫療行為，安全不能憑運氣。若缺乏足夠的管理機制，不僅影響診所或當事人，也對整個社會造成連動效應，包括民眾對醫美產生不信任、真正具備專業訓練的醫療人員受牽連，且一旦出現併發症，後續急救與治療往往會回到健保體系，成為全體人民共同承擔的成本。

年輕病友協會指出，許多年輕人把醫美視為「自我成長」與「心理健康」的一部分，有人是為了工作面試、提升自信，有人是為了改善長期困擾的外貌議題，當然也有人單純把醫美當成例行的維持保養。當醫療服務已經走入日常生活，醫美的安全性與透明度就更加重要，制度就不能停留在「特例管理」的思維。

無論是第一次嘗試的年輕人，或已經固定保養的族群，大家都應該在「理解風險」與「有能力保護自己的資訊」中做選擇，而不是在資訊不對等中自我摸索。

因此，年輕病友協會支持衛福部近期提出的醫美管理調整，並不是反對醫美，而是希望讓醫美這個已成為普遍需求的服務，更加安心、透明、值得信任。適度的監管並非增加障礙，而是提供明確的標準，讓專業是保障，讓消費者能放心。

