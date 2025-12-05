醫美亂象踩煞車！資深整外曹賜斌力挺衛福部中止「直美醫療」

▲衛福部開鍘直美醫療，曹賜斌：支持但擴權11科恐逆向放寬。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】衛福部為加強管理醫美，2025年12月3日由醫事司二度邀集相關團體開會，決議中止直美醫療。對此台灣資深整形外科醫師曹賜斌表示肯定，謂此舉將能防杜非法整形傷害，且展現執政魄力，但對擴大部分未具正式外科訓練之科系都能施行美容整形手術表示惋惜，期盼未來能再分級規範出執行高風險與低風險美容整形手術的醫師科別，以有效維護社會大眾整形安全。

衛福部醫事司長劉越萍指出，經與會人士達成3點共識，包括確認執行醫美手術資格，擴及家醫科及急診科在內之11個大外科系，包括外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科、家醫科等。針對108年前畢業、無專科醫師資格但有一定實務經驗者，設立落日條款、免PGY訓練。

衛福部預告修正《特管辦法》嚴格管理醫美之際，引發部分醫界反彈。3日晚間二度協商共取得三項共識，原先欲規劃執行醫美手術的診所需納入評鑑，最後衛福部讓步，採用皮膚科醫學會所提「以輔導認證取代強制評鑑，用自律與透明達成病人安全目標」建議。由於過年前是美容醫學熱潮旺季，與會代表期能快速達成共識，衛福部也強化措施，依照原先規畫新制將於2026年1月1日正式上路。

國際白疤中心創辦人暨東方美容外科醫學會台灣代表曹賜斌醫師，以從醫40多年經歷國內外多個醫療團體管理之高度，對於衛福部修正《美醫特管辦法》之決議給予肯定，指出此舉可中止「直美醫師」醫療、防杜非法整形傷害之執政魄力。他亦對台灣美容外科醫學會代表於會議中奮力發言，爭取大衆整形安全及會員權益，表達由衷肯定。

不過曹賜斌醫師也表達將於明年元旦上路新法之個人看法，認為未來可施行美醫手術之醫師資格，不僅未予限縮反而放鬆擴大到11個大外科系列，甚至連家醫科及急診科等未具正式外科訓練之科系都列入，此與欲嚴控整形手術安全初衷背道而馳。但若將來能予進一步分級規範出執行高風險與低風險美容整形手術的醫師科別，則才能有效維護住社會大眾整形安全。

另外，曹醫師亦建議，醫療院所之美容醫學品質評鑑應續執行，但對象宜只針對非專科醫師開設不屬於自己專科之醫美診所，例如家醫科、復健科、內兒科等等專科醫師開設之醫美診所，並佐以後續之輔導，以求認證過關。如此才能使這些醫美診所獲得政府之醫療設施及品質合格化管控，以維護整形安全，並且衛福部才不會勞師動眾及花費鉅資做廣泛性之評鑑工作。

曹賜斌醫師表示，8年前衛福部召開美醫特管法會議時，不幸遺留一些制度疏漏及缺失，導致8年來台灣美容整形死傷或毀容案件仍層出不窮，如今慶幸衛福部願再次召開此會議以求予以補正，此符合社會大眾期望，是整形求治者之福。

最後，他期許政府能果敢抗拒醫美相關團體的遊說壓力，後續正式公布此完整版之修改法案時，能對內容增設更為嚴謹性之條款，不宜放水，以徹底保障國人之整形安全。（圖╱曹賜斌整形外科診所提供）