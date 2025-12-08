醫美仲介招攬赴上海整形惹議 石崇良認定「違法」

根據媒體報導醫美仲介業者在社群上招攬民眾赴中國上海進行整形手術，成為海外醫療安全與適法性的隱憂，衛福部部長石崇良今（8）日受訪時嚴正表態，直指此類中介行為本身即涉及違法，非醫療機構不得刊登醫療廣告，衛福部將責成地方衛生局嚴查，並呼籲民眾切勿輕信海外醫美仲介，以免置身於高風險且無保障的醫療環境中。

該名仲介業者透過網路社群等管道，招攬台灣民眾前往上海進行醫美療程。對此，石崇良表示，從事醫療中介的機構，若非合法的醫療機構，卻在國內進行招攬或宣傳行為，已明確違反《醫療法》中「非醫療機構不得為醫療廣告」的規定。

「從事這一個中介行為本身就是違法了。」石崇良指出，無論中介的目的地是哪一個國家，只要在國內由非醫療機構進行宣傳與仲介，即屬違法行為。衛福部將會請業者所在地的縣市衛生局介入，進行嚴格查處，釐清違規情節與裁罰。

海外醫療風險難控

除了法律層面的違規，石崇良更擔憂民眾的醫療安全，「我們不鼓勵民眾去接受這樣的中介。」石崇良說明，海外醫療環境與品質難以長距離掌握，且所有醫療行為本質上都伴隨風險。若民眾透過仲介前往國外手術，一旦發生併發症或醫療糾紛，往往無法獲得即時的醫療救助與法律保障。

石崇良強調，這類服務充滿相當高的不確定性與風險，民眾應提高警覺，拒絕接受此類地下仲介的服務，選擇國內合法且受監管的醫療院所才有保障。

春節醫療整備近期將公布完整計畫

此外，隨著年底跨年與農曆春節將至，外界也關心急診與加護病房（ICU）的醫療量能整備狀況。石崇良透露，衛福部近期將會正式對外公布明（2026）年春節長假期間的應變計畫。

石崇良表示，這項計畫將涵蓋「醫療」、「長照」及「社會福利」三大面向，確保在連假期間，民眾的緊急就醫需求、長照服務銜接以及弱勢族群的福利照顧都能維持運作，讓國人能安心過好年。