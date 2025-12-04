醫美保養趨勢多樣化 客製化水光注射受矚目

悠美診所皮膚科醫師朱芃年。（圖／悠美診所）





在醫美保養趨勢快速演變的今天，消費者的期待愈加多元。水光注射因具備保濕與改善膚況的需求性，已成為許多人詢問的熱門選項。然而隨著趨勢變化加劇，傳統制式方式逐漸難以滿足不同膚質與年齡層的個別需求，使客製化水光注射愈來愈受矚目。

皮膚科醫師朱芃年表示，現今許多專業院所更加重視精準評估，透過皮膚含水量、油脂、膚色等檢測，再參考患者的作息、保養習慣與實際需求，才能規畫出真正貼近個人狀態的療程。他觀察到，現代患者更在意療程是否「適合自己」而非僅以價格做決定，因此在療程前的溝通越充分，後續滿意度通常也較高。

朱芃年醫師進行術前評估，了解患者膚況與需求；圖中患者與本文無關。（圖／悠美診所）

朱芃年醫師說明，新型水光注射儀器可搭配多樣內容物，施作深度也能即時微調，使療程靈活度提升，便於依個別膚況調整方向。例如毛孔粗大者可與膠原蛋白相關成分搭配；想提升明亮度者可討論亮膚配方；乾燥或敏感膚質者則多考量玻尿酸類成分。因使用極細針具，施作後刺激感相對較低，部分患者隔日即可正常上妝，也是目前諮詢時常被提到的原因之一。

針對市面上的無針水光，朱芃年醫師指出，因導入方式不同，並非將成分注入真皮層，因此吸收方式與適用狀況與注射式水光並不相同。另外，無針水光的內容物限制較多，可客製化範圍較為有限。他提醒，雖然無針水光沒有針頭穿刺，但高速氣流原理仍可能在表層造成微小破口；若對疼痛較敏感或追求舒適度，應由醫師評估後再選擇最適合的方式。

悠美診所環境示意，提供舒適治療空間。（圖／悠美診所）

他也強調，膚況會隨季節、壓力與生活習慣而變化，建議定期由專業醫師依當下狀況調整配方與療程內容，由醫師提供整體性建議，才能讓保養過程更為穩定。不論選擇哪種療程，民眾皆應認明原廠正貨並至合法診所施作，避免因非正規產品造成不適或延長修復期。朱芃年醫師建議，可至原廠官網查詢合作診所，確保使用設備與針具皆具備防偽標示，以維護自身安全與權益。



