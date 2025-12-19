醫美修法仍無共識！家醫科、急診科去留？衛福部將內部決議12月底公告

衛福部計畫修法嚴管醫美，針對「醫美手術」執行資格引發爭議。醫事司召開協商會議，針對家醫科、急診科是否應列入能執行手術的「大外科」範疇，會中各「專科醫學會仍未達成共識」。衛福部表示，將由內部會議拍板決定，最晚在12月31日前正式公告，並確定於明年元旦起實施新制。

未來將三階層管理：終結「直美醫師」現象

根據《特管辦法》修正草案，未來醫美管理將分為三階層：

．醫美處置（雷射、針劑）：醫師需完成不分科住院醫師（PGY）訓練，全面杜絕醫學系畢業後未經專科訓練即投入醫美的「直美醫師」。

．醫美手術： 限定需具備「大外科」專科訓練資格。

．高風險醫美手術：限定特定專科醫師執行。

為規範醫美手術、消滅「直美」亂象，衛福部與醫界目前達成協商內容，包含2019年後醫學系畢業生必須完成一般醫學訓練計畫（ＰＧＹ），且需有大外科專科醫師資格才能執行美容醫學手術，而施行特定美容醫學手術診所認證以輔導先行，並強化專業自律資訊透明。

家醫、急診去留存議？衛福部長石崇良：訓練內容不符

目前「大外科」初步納入外科、骨科、整形外科等 11 個科別，但家醫科與急診科的加入遭到各界質疑。

衛福部長石崇良日前明確表示，考量外科訓練專業性，兩科別並不適合列入，直言「與其補訓 2 年，不如重練外科」。

衛福部醫事司司長劉越萍也指出，在會議中家醫、急診代表仍積極爭取納入，但雙方分歧仍大。衛福部已收集總統府、院長信箱等外部意見，將循法制程序調整文字後公告，到時候會定奪這兩專科的執行權限。

想修修臉先查醫師執照！衛福部農曆年前推出「醫美友善查詢專區」

除了手術資格納管，衛福部也同步推動美容醫學品質資訊揭露的管理方式，尤其許多人過年想「修修臉」卻選錯醫師，衛福部計畫在明年農曆春節前，於衛福部官網建立「友善查詢美容醫學專區」。

未來，民眾只要動動手指，就能輕鬆查到幫你動刀的醫師是哪一科專業？也能確認自己要去的醫美診所是否符合法規要求？劉越萍提醒，醫美手術具備一定風險，新制上路後，民眾在選擇診所時務必多看、多查，確保自己的權益與安全。

文/劉一璇、圖/楊紹楚