醫美修法又翻盤？石崇良：個人不認同家醫科納入「大外科」可動刀醫美

衛福部長石崇良。游騰傑攝



衛福部擬修正《特管辦法》，以整頓現有醫美亂象，但在與醫界二度面對面磋商後，做出部分讓步，尤其將家醫科納入「大外科」範圍，未來可執行美容醫學手術。對此，衛福部長石崇良今（10）日在立法院回應立委質詢時表示，以他個人意見「並不認同」將家醫科認定為大外科，並強調先前與醫界的會議僅屬部內協商，修法尚未做成最終決定。

衛福部預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，計畫加嚴醫美分級管理，引發醫界反彈。衛福部於二度邀集醫界團體面對面磋商，最終拍板「直美」醫師的「關門條款」。另外一個共識則是，施行美容醫學手術的醫師資格將擴及11個大外科系列，包括外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科、家庭醫學科。

廣告 廣告

不過，立法院社福及衛環委員會今（12／10）日審議《身障權法》時，民眾黨立委陳昭姿質疑，衛福部對外宣示要嚴格管理醫美及醫師資格，但在與醫界協商後，卻出現「髮夾彎」。她指出，家醫科住院醫師訓練期間少有侵入性醫療操作訓練，如插管、置放中央靜脈導管、抽胸水及腹水等，卻被納入可施行抽脂等醫美手術的科別，令人難以理解。

石崇良表示，先前的會議僅是多場共識會議之一，尚未形成最終修法規定，今天下午將再舉行另一場會議討論。對於家醫科是否應被認定為大外科，他強調，「以我個人意見，我並不認同」，並指出相關認定應回歸醫師實際訓練內容，應該要過程中到底有多少手術訓練時數與操作經驗。

石崇良指出，上週醫事司與醫界的會議討論中，基層診所普遍對「評鑑」一詞有所排斥，原因源自過去醫院評鑑留下的陰影，不希望評鑑制度擴及基層診所。但他強調，即便不使用「評鑑」名稱，也必須確保醫美診所的品質。不論採用「認證」或其他名義，衛福部都將要求醫美診所符合衛生主管機關標準，特別是麻醉安全，針對執行高風險手術的診所，一定會去檢視、督導、考核，「醫美不見得重要，但病人安全最重要。」

更多太報報導

仲介「境外醫美」黑幕曝光！石崇良怒斥違法 下令全面嚴查

性感網紅「醫美變臉魔術王」涉毒 住處被警搜出大麻、搖頭丸

73歲美魔女湯蘭花拒做醫美 日灌3000c.c.水曝養生之道