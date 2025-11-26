醫美修法祭出鐵腕「溯及既往」 石崇良不退讓：朝向明年上路

衛福部今（26）日下午將邀集多達40個醫界團體與醫學會坐下來談。對此，部長石崇良上午透露態度，「溯及既往」立場仍不退讓。游騰傑攝



衛福部預告修法整頓直美亂象，全面加嚴可執行醫美處置的醫師資格，並將高風險醫美診所納入評鑑制度，且明確納入「溯及既往」條款，引發醫界正反兩極討論。衛福部今（26）日下午將邀集多達40個醫界團體與醫學會坐下來談。對此，部長石崇良上午透露態度，「溯及既往」立場仍不退讓。

立法院衛環委員會今日邀請衛生福利部部長「蘇丹紅化學原料竄臺，政府如何強化進口把關及後市場查驗，以維護國人健康安全」、「國內醫師、護理人力需求及分布暨防止醫療暴力措施及改善情形」進行專題報告，並備質詢。

石崇良會前接受媒體聯訪時表示，愛美都是人的天性，這是無可厚非。但是不應該因為愛美枉送生命，所以基於這個病人的安全、權益的最高的考量，要求提升安全跟品質，對於信賴保護原則，過去的處理當然有不溯及既往的原則存在，但是當「公益大於私益」時的時候，也仍然會採取其他用過渡期的方式來處理信賴保護。

石崇良強調，更何況PGY的制度那麼已經行之有年，若在還沒有制度之前，當然沒有道理要求回溯，但有了之後就應該回歸。尤其，當時推動PGY制度，就是為了縮短醫學院的學習，從七年學習變六年，同時把臨床實作放在畢業後，當時作為一個完整醫師基礎訓練的搭配，直至今日如果已經發現有一些缺漏，「就需要把它補起來，用強制性的方式也應該去執行」。

上路時程表是否會有變動？石崇良說，目前還是朝向明年上路在推動修法。不過，他說，這次特管辦法預告，大家只注意到醫美管理，事實上還有實驗室自行開發檢測的管理，而那部分已有落日條款，明年1月1日一定要上路，才有辦法解決。

