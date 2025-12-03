醫美修法轉彎！衛福部「取消強制評鑑」 改輔導認證、家醫科可執刀

衛福部。（本報資料照）

衛福部縮了？為加強管理醫美，衛福部預告修法加嚴醫美處置、手術資格，及要求診所執行高風險手術需通過評鑑。然而，醫事司今二度邀集相關團體開會，決議以「輔導認證取代強制評鑑」，同時達成家醫科可執行醫美手術、PGY訓練設立落日條款等共識，力拚明年上路。

衛福部近日預告修正特管辦法，要求醫師補足PGY訓練才能執行醫美處置、執行醫美手術醫師須具備大外科資格、診所從事高風險醫美手術須先通過評鑑。醫事司上周邀集40個醫界團體，初步達成「直美關門」共識。

醫事司今二度召集70多個團體，進行3個多小時會議，針對醫美手術大外科資格、爭議較大的診所評鑑部分討論。

醫事司長劉越萍說，今天達成3點共識。包括確認執行醫美手術資格，擴及家醫科在內11個大外科；針對108年前畢業、無專科醫師資格但有一定實務經驗者，設立落日條款、免PGY訓練；爭議最大的評鑑部分，則將以「輔導認證取代強制評鑑」。

劉越萍指出，未來執行美容醫學手術，擴及11個大外科，包括外科、骨科、神經外科、整型外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科、家醫科。其他科別也設有落日條款，若有手術需求可再討論。

劉越萍說明，上周確認往後醫學生畢業後，一定要接受PGY訓練才能進行醫美處置（如光電、雷射等），108年以前有取得專科醫師資格者，本來就可繼續從事。今日確立108前沒有專科醫師但有實務經驗者，未來只要提供具體手術實例、經相當程度訓練，就不用再接受PGY訓練，可直接取得資格。

爭議最大的診所執行高風險手術需通過評鑑部分，劉越萍說，在場團體達成共識，一致認同皮膚科代表提出「在病人安全前提下，以輔導認證取代強制評鑑，用自律與透明達成病人安全目標」建議，至於執行細節會再行討論。

不過，過去就有醫策會辦理的美容醫學品質認證標章，未來是沿用舊制度，還是會建立新制度？劉越萍初步解釋，輔導認證會由專科醫學會、醫師公會全聯會負責進行，方向是建立一套一致標準，確認醫師資格、執行手術或麻醉時確認病人是否得到好的照顧等，執行細節會再與相關團體討論。

劉越萍表示，過年前是醫美熱潮，衛福部希望盡快在明年上路，強化醫美品質，讓國人甚至國外觀光客，都能放心在台灣做醫美。

不過，台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥認為，評鑑就是為了監督、讓醫療體系進步，即使診所害怕評鑑，退而求其次的最低底線，要執行高風險手術如削骨、抽脂，也應強制通過醫策會的「醫美品質認證」。醫策會有一定公信力、評鑑委員有相關經驗，若未來由醫師公會負責認證，目前連制度都沒有，以「輔導」代替「強制」也難保不會有球員兼裁判情形。

