醫美修法 家醫科納入大外科？石崇良：個人不認同

衛福部日前預告修法，加強醫美管理，然而，上周醫事司邀集相關團體開會，達成「家醫科可執行醫美手術」及「輔導認證取代強制評鑑」共識，引發爭議。衛福部長石崇良今指出，對於家醫科是否能認定為大外科，「個人不認同」，今日下午會再召開會議討論。

衛福部預告修正特管辦法，要求108年後醫師補足PGY訓練才能執行醫美處置、執行醫美手術需具備大外科資格、診所執行高風險手術需通過評鑑。

醫事司上周三（3日）邀集相關團體開會，決議執行醫美手術資格，擴及家醫科、急診科在內11個大外科；評鑑部分反彈大，決議「以輔導認證取代強制評鑑，用自律與透明達成病人安全目標」。

立委陳昭姿提出質疑，衛福部原承諾加強管理醫美，政策卻出現「髮夾彎」，為何家醫科、急診科可納入11大外科、從事醫美手術？家醫科訓練過程缺乏相關侵入性手術訓練，為何可從事抽脂手術？

衛福部長石崇良。（李念庭攝）

石崇良說，對於家醫科是否能認定為大外科，「個人不認同」，但重點是應檢視訓練過程中，多少時數有進行手術訓練。今天下午醫事司會再召開會議討論。

至於評鑑部分，石崇良說，基層診所普遍對「評鑑」有點排斥，但即使不用評鑑2字，也需要有品質確保機制，不論是督導考核、認證等名詞，內容都需要由衛生主管機關認同，特別是麻醉安全，在執行高風險手術診所中一定需要檢視，保障病人安全。

