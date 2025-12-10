醫美修法「家醫科」納入大外科？石崇良：我個人是不認同

記者簡浩正／台北報導

衛福部日前預告修法，加強醫美管理。（示意圖／翻攝自Pexels）

衛福部日前預告修法，加強醫美管理，上週醫事司邀集相關團體開會，達成「輔導認證取代強制評鑑」共識，以及包括將家醫科、急診科等列為符合資格的11個「大外科系」，卻引發輿論。衛福部長石崇良今（10）日表示，對於家醫科是否能認定為大外科，「我個人是不認同」，今日下午會再召開會議討論。

台灣醫美亂象嚴重，近年更出現「直美」醫師潮。衛福部日前正式預告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（特管辦法）部分條文修正草案，擬將光電治療、針劑注射等醫美處置納入更嚴格管理，未來必須由完成PGY並修畢32小時課程的醫師才能施作；醫學美容手術更限定由外科系專科醫師執行。且規定在新法上路後三年內得完成補正。不過此舉包含醫師公會、醫團近日都發聲明表達立場，有的支持、有的反對。

醫事司上週邀集相關團體開會，決議執行醫美手術資格，擴及11個大外科，包括：「外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診醫學科、皮膚科，以及新增家庭醫學科」，若還有其他科別提出需求再討論，一定會有落日條款。另決議已在執業者，若無專科但有實務經驗，提出案例並經訓練，即可取得資格。以及「以輔導認證取代強制評鑑」，用自律與透明達成病人安全目標。

陳昭姿（左）質疑，為何家醫科、急診科可納入11大外科、從事醫美手術。（圖／翻攝自國會頻道直播）

立委陳昭姿今日衛環會上提出質疑，衛福部原承諾加強管理醫美，政策卻出現「髮夾彎」，為何家醫科、急診科可納入11大外科、從事醫美手術？很多醫師都想知道共識如何形成。並詢問「取消強制評鑑，可以保證會更安全嗎？」

石崇良說，上週的會議只是共識會議的一場，今天下午還會有一場，沒有做成最後修法決定，「對於家醫科是不是可以認定為大外科，如果我個人的意見是不認同」，強調應該要檢視訓練過程，當中到底有多少時數是有手術訓練等。另，診所就算不用「評鑑」，也要有品質確認，內容本身要由衛生主管機關認同，特別是麻醉安全，「醫美不見得是最重要，但安全是最重要」。

