醫美修法 專家：海外醫療風險增

醫美爭議層出不窮，衛福部預告修正特管辦法。形體美容外科醫學會認為，新法恐衝擊約600名合法執業的資深醫師，導致市場供需失衡，若消費者轉往海外醫美，反增加海外醫療風險，而醫美診所評鑑應以「鼓勵」取代「強制」，將再向衛福部表達訴求。

衛福部上周與醫界團體初步達成「直美關門」共識，往後醫學生畢業須經PGY訓練才能投入醫美，並回溯自民國108年後的直美醫師，未來須回醫院補訓。至於醫美診所強制納評鑑，因爭議較大，延至本周三（3日）討論。

廣告 廣告

形體美容外科醫學會常務理事邱正宏表示，認同醫師資格應更完備，才能保障病人安全。然而，過去取得醫師執照後合法執業的600多位醫師，要顧家庭、付房貸，若不能繼續為病人服務，得回醫院接受2年PGY訓練，生計會有困難。

邱正宏指出，近年發生的醫美事件與這些醫師並無關聯，雖樂見政府加強把關美容醫學，但應考慮過去正規進入市場的醫師權益。若600多人都回醫院受訓，也擔心服務量降低、醫美市場供不應求，民眾若轉往韓國、上海等地，更會增加海外醫療風險。

邱正宏強調，海外醫療風險在於「術後責任鏈被完全切斷」，民眾無法回到手術國家處理、無法聯繫原醫師、欠缺後送制度支援。近年返台求助的案例大幅增加，多因術後追蹤不足、設備與急救能力落差、甚至臨時更換醫師等因素所造成。

針對衛福部修法要求「從事高風險手術診所須通過評鑑」，邱正宏強調，醫療院所均通過核准設立，技術當然有優劣，應以鼓勵代替強迫，通過美容醫學品質認證是加分，強制評鑑恐損害工作者權益。衛福部3日將再度與相關團體開會，邱正宏說，屆時也會針對網紅帶客到海外做醫美等議題提出建議。