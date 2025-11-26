醫美修法「溯及既往」不變！石崇良：「公益大於私益」不應愛美枉送生命

記者簡浩正／台北報導

有關特管辦法修法，石崇良今日上午再度表態，強調「人不應該因愛美枉送生命」，新法是提升安全跟品質。（圖／記者簡浩正攝影）

為解決近年醫美亂象頻傳，衛福部日前預告修正特管辦法，要求所有醫師必須完成2年的畢業後的一般醫學訓練(Post-Graduate Year，PGY）、亦即住院醫師訓練才能從事醫美，已執業醫師也得補訓，即要求「溯及既往」，引發醫師公會帶頭反彈。衛福部今（26）日下午將邀集多達40個醫界、醫學會等團體會談，衛福部長石崇良今日上午再度表態，強調「人不應該因愛美枉送生命」，新法是提升安全跟品質，要求溯及既往是基於「公益大於私益」。

衛福部日前正式預告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（特管辦法）部分條文修正草案，擬將光電治療、針劑注射等醫美處置納入更嚴格管理，未來必須由完成PGY並修畢32小時課程的醫師才能施作；醫學美容手術更限定由外科系專科醫師執行，且規定在新法上路後三年內得完成補正。預定明年1月上路並溯及既往。

不過此新法引發「醫界內戰」。中華民國醫師公會全國聯合會近日發聲明反對溯及既往、也反對把醫美診所強制納入評鑑；台灣醫務管理學會等四大醫界專業團體則聯合發聲明力挺衛福部。

石崇良今日上午出席立法院衛環會「蘇丹紅化學原料竄臺，政府如何強化進口把關及後市場查驗，以維護國人健康安全」、「國內醫師、護理人力需求及分布暨防止醫療暴力措施及改善情形」進行專題報告備詢，會前接受媒體聯訪問及特管辦法修法，再度表達態度。

他說，愛美是人的天性，但不應該因愛美枉送生命，基於病人的安全權益的最高考量，我們會要求提升安全跟品質，對於信賴保護原則，過去的處理當然有不溯及既往的原則，「但是當公益大於私益時，也會採用其他過渡期的方式來處理信賴保護。」

石崇良強調，PGY制度已經行之有年，若在還沒有制度之前，當然沒有道理要求回溯，但有了之後就應該回歸。這次特管辦法預告，大家只注意到醫美管理，事實上草案內還有實驗室管理，而那部分已有落日條款，目前還是朝向明年1月1日上路在推動修法。

