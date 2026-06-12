醫美偷拍再+1》擔心私密影像外流怎麼辦？精神科醫師揭4大創傷警訊
醫美診所發生針孔偷拍事件，引發全台隱私與醫療安全疑慮，衛福部已公布21家裁罰名單。（圖片來源／magnific）
國內醫美偷拍事件持續延燒，衛福部11日公布第三波開罰名單，新增1家診所為「宜蘭光澤診所」，目前開罰的診所累計21家。 根據統計截至6月10日止，全台稽查共1,761家，相較前一週1,356家，增加了405家。
針對連鎖醫美診所系統性針孔偷拍的惡劣事件，台北市政府衛生局也持續進行稽查，除前已查獲站前愛爾麗診所等6家診所有預收費用等違反醫療法及《管制藥品管理條例》情事已裁罰之外，於行政調查時再查獲站前聖宜診所、聖宜診所（大安）、君綺美麗診所預收費用，各處以罰鍰5萬元。
延伸閱讀：醫美偷拍累計20家診所遭裁罰》消基會：罰50萬太輕、應重罰千萬元
北市衛生局持續針對醫美偷拍事件展開跨局處稽查與行政調查，近期再查獲站前聖宜診所、聖宜診所（大安）及君綺美麗診所涉及違反收費標準及擅立收費項目，依法各裁罰5萬元。截至目前，台北市累計已裁罰9家診所、總金額達326萬元。
此外，截至6月9日，已稽查230家相關機構，並受理148件因偷拍事件衍生的退費消費爭議案件，要求涉案診所積極協商處理，同步展開行政調查，以維護病患權益。
由於醫美療程經常涉及更衣、身體裸露、私密部位治療甚至麻醉，當民眾得知診療空間可能遭偷拍時，不少人即使尚未確認自己是否為受害者，仍出現焦慮、不安、失眠等心理反應。
精神科醫師楊聰財接受《信傳媒》訪問時表示，「從精神醫學角度來看，醫美偷拍事件不只是法律與隱私權問題，更可能是一種創傷事件。尤其當偷拍涉及身體裸露與私密影像時，對當事人的心理衝擊往往遠超過一般個資外洩案件，甚至可能進一步引發創傷後壓力症候群（PTSD）等心理健康問題。」
根據統計截至6月10日止，全台稽查共1,761家，新增1家「宜蘭光澤診所」，目前開罰的診所累計21家。（圖片來源／衛福部）
不確定自己是否受害，焦慮反應其實很常見
事件曝光後，許多曾前往相關診所接受療程的民眾開始擔心，自己是否也曾在不知情的情況下遭偷拍。
楊聰財指出，這類反應屬於典型的「急性壓力反應」或「預期性焦慮」。
他解釋，人類的大腦天生具有警覺危險的功能。當新聞揭露醫療場所可能存在偷拍風險時，即使當事人尚未確認自己是否受害，大腦仍可能自動啟動危險偵測機制。
因此，許多人腦中會不斷浮現：「我當時是不是也被拍到了？」「影像會不會已經外流？」「如果被家人、同事看到怎麼辦？」「未來會不會突然出現在網路上？」
由於結果尚未明朗，大腦會持續搜尋可能的威脅訊號，因此容易出現坐立難安、注意力下降、反覆查閱新聞、持續搜尋網路資訊等現象。
楊聰財強調，這並不代表個人心理脆弱，而是人在面對潛在威脅時相當正常的防衛反應。
擔心影像外流，可能出現焦慮、失眠甚至恐慌發作
如果民眾懷疑自己的影像可能遭偷拍、保存甚至外流，心理影響可能比想像中更廣泛。
楊聰財表示，最常見的是焦慮症狀，包括心悸、胸悶、呼吸急促、肌肉緊繃、容易受驚嚇以及過度擔憂等。有些人甚至會不停瀏覽論壇或社群平台，希望確認是否有相關影像流出。
此外，睡眠問題也相當常見。
「不少人會出現難以入睡、半夜驚醒、惡夢增加或清晨提早醒來等情況。尤其到了夜深人靜時，大腦容易反覆推演最糟糕的情境，導致焦慮與失眠形成惡性循環。」楊聰財表示，部分民眾甚至可能出現恐慌發作，包括心跳加速、呼吸困難、頭暈、手腳發麻或瀕死感等症狀，有時還會誤以為自己心臟病發作而急診就醫。
私密影像偷拍為何比個資外洩更傷人？
楊聰財指出，從創傷心理學角度來看，涉及身體裸露與私密部位的偷拍事件，往往比一般個資外洩更容易造成長期心理創傷。原因在於它同時侵犯了3個核心層面：
1. 身體自主權遭侵犯
每個人都擁有決定誰可以看見自己身體的權利，當裸體或私密部位在未經同意下遭到拍攝時，受害者常會感覺自己的身體界線被突破，甚至失去對身體的掌控權。
楊聰財表示，這種感受與部分性騷擾或性暴力受害者的心理反應有相似之處。
2. 羞恥感被放大
人體裸露本身具有高度私密性，即使影像尚未外流，受害者仍可能不斷擔心家人、配偶、同事或陌生人看到相關影像，因此產生強烈羞辱感與不安。有些人甚至開始責怪自己當初不該接受療程，或懷疑是不是自己太大意才導致事件發生。
對此楊聰財強調，偷拍責任完全在加害者，而不是病患。
3. 長期不確定感造成慢性壓力
一般個資外洩後，民眾通常還可以透過更換密碼、停用帳號或補發證件降低風險。但私密影像一旦遭外流，往往難以完全回收。
因此許多受害者會長期活在「不知道什麼時候會爆發？」的恐懼中，而這種不確定感本身就可能成為持續性的壓力來源。
提心吊膽太久，恐發展成創傷後壓力症候群
楊聰財提醒，雖然不是每位受到影響的民眾都會罹患創傷後壓力症候群（PTSD），但確實存在相關風險。
其中最需要留意4大警訊：
首先是「侵入性症狀」，例如反覆回想接受療程的畫面、頻繁惡夢、腦中不斷出現影像外流的情境，甚至看到相關新聞就感到極度不適。
其次是「逃避行為」，包括拒絕談論事件、不敢看新聞、不願回診，甚至避免接觸醫療院所。
第三是持續的負向情緒，包括憤怒、羞愧、自責，甚至開始認為「所有人都不可信」、「任何地方都不安全」。
最後則是過度警覺，例如睡眠困難、容易受到驚嚇、不斷檢查周遭環境，或對監視器、攝影設備變得異常敏感。
楊聰財強調，「若上述症狀持續超過一個月，並影響工作、人際關係或日常生活，建議尋求精神科或心理諮商協助。」
私密影像一旦遭不當拍攝，恐引發長期心理壓力，甚至提高創傷後壓力症候群（PTSD）風險。（圖片來源／magnific）
害怕就醫恐延誤健康檢查與疾病治療
除了心理創傷外，事件也可能對民眾未來的就醫行為造成影響。
楊聰財指出，有些人可能因為擔心再次遭偷拍，而開始抗拒醫療場所。例如延後婦科檢查、乳房檢查、泌尿科檢查，甚至拒絕必要的醫療治療。「長期下來，不僅可能延誤疾病診斷，也可能讓慢性疾病控制惡化。」
心理層面則可能進一步出現醫療恐懼、社交焦慮、慢性壓力及憂鬱症狀，甚至形成「醫療場所迴避行為」。
重建安全感，需要的不只是法律賠償
如何幫助受影響民眾重新建立安全感？
楊聰財認為，首先必須提供透明資訊，包括調查進度、受害範圍以及院方改善措施等，以降低民眾的不確定焦慮。
其次是重新建立掌控感。例如主動詢問診療流程、了解診間設備位置、要求同性醫護人員陪同等，都有助於提升安全感。
若因事件而害怕就醫，也可採取漸進式接觸方式，例如先參觀環境、與醫師面談，再逐步接受檢查，避免一次面對過大壓力。
「必要時，也可透過心理諮商或精神科治療協助處理焦慮與創傷反應。」楊聰財建議。
精神科醫師楊聰財指出，即使尚未確認受害，許多民眾仍可能出現焦慮、失眠與過度警覺反應，「不確定自己是否被偷拍」本身，就是最折磨人的心理壓力來源。（攝影／陳稚華）
創傷照護不能缺席，醫療機構應提供心理支持
楊聰財強調，偷拍事件造成的傷害不僅是法律上的權益受損，更可能對病患心理健康造成長期影響。
因此，醫療機構除了賠償與法律責任外，他建議也應建立完整的心理支持機制。包括由專責窗口主動聯繫受影響病患，提供資訊與轉介服務；提供免費心理諮商、創傷心理評估或支持團體；並採取「創傷知情照護（Trauma-Informed Care）」原則，在照護過程中尊重病患感受、避免責怪受害者，並提供充分選擇權與安全感。
此外，由於部分創傷症狀可能在事件發生數月後才逐漸浮現，因此也應建立長期追蹤與轉介機制。
楊聰財表示，醫美偷拍事件最大的警訊，不只是隱私遭侵犯，而是病患對醫療體系的安全感與信任感受到衝擊。「唯有同時修復心理創傷與制度漏洞，才能真正幫助受影響民眾走出陰影，也才能重建醫病之間最重要的信任關係。」
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