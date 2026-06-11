醫美偷拍增至21家 衛福部公布最新名單

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▲針對醫美診所偷拍案，衛福部表示，第三波名單新增1家，總計開罰21家。（圖／新北衛生局提供）

[NOWNEWS今日新聞] 多家醫美爆發針孔偷拍事件，全台展開聯合稽查。衛福部今（11）日公布第三波開罰名單，新增1家診所為「宜蘭光澤診所」，目前開罰的診所總計21家。

衛福部醫事司簡任技正呂念慈今日接受媒體聯訪，根據統計截至6月10日止，全台稽查共1761家，相較前一週1356家，增加了405家。而裁處的診所總計21家，新增1家為宜蘭光澤診所，衛生局依《醫療法》第108條「從事有傷風化或危害人體健康等不正當業務」，開罰新台幣50萬元罰鍰，並予以停業6個月。

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呂念慈說，稽查不限於醫美，也會繼續稽查其他診所，以維護民眾權益。

衛福部公布最新「侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單」，截至6月5日止

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