醫美偷拍增至21家 衛福部公布最新名單
[NOWNEWS今日新聞] 多家醫美爆發針孔偷拍事件，全台展開聯合稽查。衛福部今（11）日公布第三波開罰名單，新增1家診所為「宜蘭光澤診所」，目前開罰的診所總計21家。
衛福部醫事司簡任技正呂念慈今日接受媒體聯訪，根據統計截至6月10日止，全台稽查共1761家，相較前一週1356家，增加了405家。而裁處的診所總計21家，新增1家為宜蘭光澤診所，衛生局依《醫療法》第108條「從事有傷風化或危害人體健康等不正當業務」，開罰新台幣50萬元罰鍰，並予以停業6個月。
呂念慈說，稽查不限於醫美，也會繼續稽查其他診所，以維護民眾權益。
衛福部公布最新「侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單」，截至6月5日止
台北市大安區 光澤診所
台北市中山區 南京愛爾麗診所
台北市大安區 愛爾麗診所
台北市松山區 三民光澤診所
新北市林口區 林口愛爾麗診所
新北市永和區 愛爾麗診所
新北市新莊區 新莊愛爾麗診所
新北市板橋區 光澤診所
新北市板橋區 板橋光澤診所
新北市板橋區 板橋愛爾麗診所
新北市新莊區 新莊光澤診所
台中市南屯區 光澤診所
台中市西區 聖宜時尚診所
台中市西區 聖宜診所
台南市中西區 研醫明診所
高雄市三民區 光澤診所
高雄市左營區 君綺美形診所
高雄市左營區 博愛愛爾麗診所
高雄市新興區 愛爾麗診所
高雄市左營區 維馨乳房外科醫院
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