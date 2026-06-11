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醫美偷拍增至21家！ 衛福部公布「多一家」罰50萬、停業6月 93

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

國內包括大型連鎖醫美集團在內，多家醫美診所爆發針孔偷拍事件，全台也隨即展開聯合稽查，衛生福利部今（11）日公布第三波開罰名單，根據最新「侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單」，又新增1家診所，為宜蘭光澤診所，目前因為針孔偷拍挨罰的診所總家數已來到21家。

衛福部是從5月27日開始，正式在醫事查詢系統的美容醫學專區上公布「侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單」，每周更新一次。

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衛福部醫事司簡任技正呂念慈表示，衛福部統計，截至6月10日為止，全台稽查診所家數已達1761家次，較前一周的1356家次增加405家次；遭裁處的診所家數最新來到21家，較上周再增加1家，為宜蘭光澤診所，已被衛生局依違反《醫療法》第108條「從事有傷風化或危害人體健康等不正當業務」，分別開罰最高額度的新台幣50萬元罰鍰，並予以停業6個月。

呂念慈說，全台包括西醫基層、中醫以及牙科診所，總數約有2萬多家，此次事件最先曝光的是愛爾麗、光澤診所、聖宜診所等大型連鎖醫美集團，因此醫美診所列為主要稽查對象，但稽查不限於醫美，也會繼續稽查其他診所，以維護民眾權益。

衛福部公布的侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單為：

台北市大安區 光澤診所

台北市中山區 南京愛爾麗診所

台北市大安區 愛爾麗診所

台北市松山區 三民光澤診所

新北市林口區 林口愛爾麗診所

新北市永和區 愛爾麗診所

新北市新莊區 新莊愛爾麗診所

新北市板橋區 光澤診所

新北市板橋區 板橋光澤診所

新北市板橋區 板橋愛爾麗診所

新北市新莊區 新莊光澤診所

台中市南屯區 光澤診所

台中市西區 聖宜時尚診所

台中市西區 聖宜診所

台南市中西區 研醫明診所

高雄市三民區 光澤診所

高雄市左營區 君綺美形診所

高雄市左營區 博愛愛爾麗診所

高雄市新興區 愛爾麗診所

高雄市左營區 維馨乳房外科醫院

宜蘭 光澤診所

照片來源：CNEWS資料照

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