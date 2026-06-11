醫美偷拍增至21家！ 衛福部公布「多一家」罰50萬、停業6月
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
國內包括大型連鎖醫美集團在內，多家醫美診所爆發針孔偷拍事件，全台也隨即展開聯合稽查，衛生福利部今（11）日公布第三波開罰名單，根據最新「侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單」，又新增1家診所，為宜蘭光澤診所，目前因為針孔偷拍挨罰的診所總家數已來到21家。
衛福部是從5月27日開始，正式在醫事查詢系統的美容醫學專區上公布「侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單」，每周更新一次。
衛福部醫事司簡任技正呂念慈表示，衛福部統計，截至6月10日為止，全台稽查診所家數已達1761家次，較前一周的1356家次增加405家次；遭裁處的診所家數最新來到21家，較上周再增加1家，為宜蘭光澤診所，已被衛生局依違反《醫療法》第108條「從事有傷風化或危害人體健康等不正當業務」，分別開罰最高額度的新台幣50萬元罰鍰，並予以停業6個月。
呂念慈說，全台包括西醫基層、中醫以及牙科診所，總數約有2萬多家，此次事件最先曝光的是愛爾麗、光澤診所、聖宜診所等大型連鎖醫美集團，因此醫美診所列為主要稽查對象，但稽查不限於醫美，也會繼續稽查其他診所，以維護民眾權益。
衛福部公布的侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單為：
台北市大安區 光澤診所
台北市中山區 南京愛爾麗診所
台北市大安區 愛爾麗診所
台北市松山區 三民光澤診所
新北市林口區 林口愛爾麗診所
新北市永和區 愛爾麗診所
新北市新莊區 新莊愛爾麗診所
新北市板橋區 光澤診所
新北市板橋區 板橋光澤診所
新北市板橋區 板橋愛爾麗診所
新北市新莊區 新莊光澤診所
台中市南屯區 光澤診所
台中市西區 聖宜時尚診所
台中市西區 聖宜診所
台南市中西區 研醫明診所
高雄市三民區 光澤診所
高雄市左營區 君綺美形診所
高雄市左營區 博愛愛爾麗診所
高雄市新興區 愛爾麗診所
高雄市左營區 維馨乳房外科醫院
宜蘭 光澤診所
照片來源：CNEWS資料照
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
追花蓮營養午餐弊案！ 副縣長顏新章以被告身分約談
地方中心／趙永博 花蓮報導檢調調查源自2023年花蓮縣的營養午餐弊案，上個月的首波搜索行動中，已偵辦六人，現在案情又有最新進展！今天一早，調查站人員到縣府，以被告身分帶回花蓮縣副縣長顏新章、縣府秘書長饒忠則是以證人身分，被帶回！在地議員推測，整個案情恐怕繼續向上延燒！
鄭麗文訪美糗了？傳國安會臨時取消會面 國民黨最新聲明曝光
即時中心／潘柏廷報導國民黨主席鄭麗文正式展開訪美行程，原先預計在美東時間10日下午，前往白宮拜會國安會官員，但據平面報導今（11）日指出，並未如國民黨訪美團成員所稱出現在白宮，原訂與國安會官員的見面也在未告知原因的情況下取消。對此，國民黨稍早正式發聲明回應了！
威力彩連28槓頭獎衝9億 威力彩開獎了！6/11中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第115047期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為24、22、26、07、23、33，第二區為08。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
快訊／威力彩頭獎飆9億 6/11開獎號碼、怎麼玩一次看
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）
中國宣布制裁菲律賓國防部長 及其親屬亦列入名單
中國外交部今（22）日發布聲明，宣布對菲律賓國防部長 Gilberto Teodoro 及其親屬實施制裁。此舉顯示中菲兩國在南海主權爭議上的緊張局勢持續升溫，北京當局正透過外交手段對菲國高層施加更大壓力。
AI需求大爆發！「顯卡供應廠」營收刷新紀錄 逆勢攻上漲停板
[FTNN新聞網]記者陳思穎／綜合報導美股周三重要指數全面收黑，拖累台股今（11）日開低走低，盤中一度下挫，失守4萬3大關，所幸最後逐步回穩，終場收43149.46...
傳統醫療險「沒住院就不理賠」 石崇良喊話業者「轉念」：現在不付只會賠更多
傳統保單多以住院天數為理賠標準，惟現在隨著醫療進步，許多疾病治療住院天數都大為縮減，甚至根本不用住院，導致不少爭議。衛福部長石崇良今（11）日表示，很多醫療處置及手術不用住院，醫療費用只有住院的一半，保險業者何不轉念，現在不付的結果，就是導致大家都去住院，理賠金更多。石崇良表示，衛福部預計今年下半年開始推動「在家癌症治療」，比照國外經驗，讓民眾可選擇「在家化......
陳永興與黃國昌、柯文哲有私交？黃揚明翻出他挺大罷免專文：說他是白的我滿頭問號
總統府11日公布監察委員提名名單，總統賴清德將提名台灣人權促進會前會長陳永興擔任監察院長、現任監察委員王榮璋為副院長。據《風傳媒》報導，陳永興與民眾黨主席黃國昌有多年交情。對此，資深媒體人黃揚明於臉書發文表示，陳永興去年6月的專欄文挺大罷免，要說陳永興是白的？只有滿頭問號。陳永興過去曾在公開文章中表示，2014年太陽花學運後，黃國昌曾親自找上門，希望結合太陽......
川普預告今晚猛攻伊朗！放話奪石油出口樞紐
[NOWNEWS今日新聞]中東局勢再次升級，美國總統川普表示，今晚將對伊朗發動極為強烈的軍事打擊，更放話將奪取伊朗石油樞紐哈爾克島（KhargIsland）。川普在美東時間11日上午8時22分，在自家...
造反! 中國大學課堂嗆"思想課"沒用 全班超嗨暴動
政治中心／綜合報導社群平台近日瘋傳一段，中國大學的課堂影片，影片中一名男學生，不想上國安課，向老師說你講的課沒有用，還喊出"我是中華民國的＂，讓老師相當不滿，直接走向男學生、錄影存證，並取消他的期末考資格、不得重修，畫面曝光，讓不少人擔心他的處境。
日職／奪旅日首勝登英雄舞台 孫易磊自爆：太緊張日文忘光了
旅日小將孫易磊本季首度在一軍先發，他主投6局飆出8次三振，僅被擊出2支零星安打沒有失分，火腿終場3：0完封橫濱DeNA，孫易磊拿下日職生涯首勝，也成為火腿隊史最年輕拿下勝投的外籍球員。賽後孫易磊登上英雄舞台，他大部分用中文應答，還自爆「第一次站上英雄舞台有點緊張，會的日文都忘光了。」
林襄、馬傑森熱戀！沈玉琳承諾結婚給大紅包 霸氣金額曝光了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導知名啦啦隊女神林襄，原先與球員馬傑森戀情被曝光後見光死，以為戀情就此落幕，但近期週刊直擊，兩人不僅十指緊扣牽著手，並前往板橋車站餐廳吃飯，外界好奇兩人是否轉成地下戀情；林襄經紀公司則稱「希望外界能給予當事人一些空間」，等同並未承認和否認。對此，林襄的師傅、藝人沈玉琳今（11）日下午受訪不僅喊「是值得祝福的一對」，更承諾，如果兩人能修成正果，自己大膽慷慨允諾包20萬紅包。
北市蓋遮陽傘「防風、防震」卻不防曬？于北辰開罵了
政治中心／綜合報導台北市政府預計今年將在信義區五處設置「人行遮陽設施」，引發外界質疑。對此，桃園市議員于北辰在《台灣向前行》節目中，指出這座遮陽傘防震、防風，卻不遮陽，痛批「這叫防震金菇嗎？」並透露蔣萬安不理會外界質疑，反而是台北市研考會主委殷瑋頻頻回應，讓他狠批「蔣萬安加殷瑋，都沒有辦法像沈伯洋一樣，找出市民的痛，跟市民的需求」。
高材生搶當工程師不想做醫生？醫學系缺額創5年新高 甄選會：這才是主因
115學年度大學申請入學今（11）日公告結果，全台11校的醫學系共有4918人報名，爭取597個招生名額，不過最終僅分發460人，缺額137名，創近5年來新高。大學甄選入學委員會對此表示，其實醫學系的報名人數比去年還增加，至於缺額原因是否受到資通訊科系影響，目前尚難斷定，不過近年資通訊產業暢旺，確實反應於學生的科系選擇上。今年大學申請入學提供5萬450個招......
11歲童一次狂嗑2斤小龍蝦後竟排出「血尿」醫檢查後震驚：急性腎損傷
中國河南鄭州一名11歲男童與家人聚餐時，一口氣吃下約2斤小龍蝦，沒想到當晚竟出現劇烈嘔吐、血尿等症狀，緊急送醫後被診斷為急性腎損傷。所幸治療及時，目前腎功能已逐漸恢復，但事件也讓醫師再次發出警訊。（記者唐家興）
首宗AI眼鏡作弊! 台大牙醫入學筆試 考生眼鏡發燙被抓包
生活中心／李世宸、曾宸洛 台北報導為了拚上台大，今年竟出現全台首例AI眼鏡舞弊事件！事件發生在台大牙醫系申請入學二階段筆試，一名考生說冷氣太冷，穿著帽考化學科，等到第二節考物理時，悄悄改換黑框眼鏡，引起監考官懷疑，當場發現他的眼鏡發燙，揭發作弊行為，最後這科以零分計算，台大夢碎。
救助白米驚見活蟲! 五結農會允諾6/18前全數更換
北部中心／黃富溢 宜蘭報導宜蘭縣五結鄉農會代辦公糧救助米，結果收到米的民眾卻發現，白米裡居然有米蟲，而且分裝米的袋子，封口還有個大洞，照片曝光後引起討論，農糧署清查後表示，是封口機開機溫度不夠，導致封口不完全，加上高溫導致蟲卵孵化。農會承諾會端午節前，將發放出去的米全數更換。
紐約街頭暴動！「最強高中生」Ray雇2保鑣緊急撤離 驚恐喊：太瘋狂了
台灣知名實況主 Ray（以「台灣最強高中生」紅遍北美）今（11）日現身紐約曼哈頓街頭，直播NBA馬刺對陣尼克的冠軍賽第四戰。隨著尼克隊在末節上演瘋狂大逆轉，全城球迷瞬間陷入癲狂，街頭混亂程度堪比戰區。儘管 Ray 特別聘請了兩名身穿防彈背心的壯漢保鑣貼身護駕，仍被現場失控的暴動場面嚇到數次面露驚恐。最終在混亂的推擠中，連現場維持秩序的紐約警察（NYPD）也神情嚴肅地上前介入，Ray 隨即在保鑣護送
Disney+《莫離》首播好評！白鹿手撕惡毒後母 丞磊裝瘋開啟極限權謀復仇
【文／徐瑞安】由白鹿與丞磊主演的古裝權謀復仇劇《莫離》於Disney+開播！故事以葉璃（白鹿 飾）被困離山多年後奉旨出嫁，卻被迫嫁給失勢定王墨修堯（丞磊 飾）為開端。看似是先婚後愛的古裝愛情劇，實則藏著家族仇恨、朝堂鬥爭與層層懸念。葉璃神祕莫測的復仇執念，以及墨修堯隱忍克制的人設相當有魅力，讓人忍不住想繼續追下去，揭開兩人背後的祕密與真相。
5月營收破五年新高！「這檔面板」獲三大法人豪撒17.9億元稱霸 華通搭SpaceX起飛成新寵
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導由於美伊戰火再度交鋒，推升市場不穩定性因子升高，台股今（11）日開低走低，終場收在43,149.46點，下挫76.08點，跌幅0.18...