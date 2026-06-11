醫美偷拍已查1761家！累計21家受罰 新增宜蘭光澤遭罰50萬

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多家醫美診所爆發針孔偷拍案，如今開罰名單已達21家。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 醫美連鎖集團偷拍風波持續延燒，全台展開聯合稽查，衛福部今日公布第三波開罰名單，新增1家「宜蘭光澤診所」，目前最新統計查核家數為1761家，開罰的診所總計達21家，被當地衛生局開罰50萬元罰鍰及停業6個月處分。

衛福部自醫美偷拍事件爆發，展開全台醫美診所大稽查，並自5月27日開始，每周更新一次，衛福部今日於醫事查詢系統的美容醫學專區上公布「侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單」，統計截至6月10日止，新增1家為宜蘭光澤診所。

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醫事司簡任技正呂念慈指出，截至昨日衛生局總共查核1761家，跟上週比起來多了405家，遭裁處的診所家數最新來到21家，新增1家為宜蘭光澤診所，也依《醫療法》第108條裁處最高50萬、停業6個月處分。

目前遭開罰的醫療機構名單包括；

台北市大安區光澤診所

台北市中山區南京愛爾麗診所

台北市大安區愛爾麗診所

台北市松山區三民光澤診所

新北市林口區林口愛爾麗診所

新北市永和區愛爾麗診所

新北市新莊區愛爾麗診所

新北市板橋區愛爾麗

新北市新莊區光澤診所

新北市板橋區光澤診所

新北市板橋區板橋光澤診所

台中市南屯區光澤診所

台中市西區聖宜時尚診所

台中市西區聖宜診所

台南市研醫明診所

高雄市三民區光澤診所

高雄市左營區君綺美形診所

高雄市左營區博愛愛爾麗診所

高雄市新興區愛爾麗診所

高雄市左營區維馨乳房外科醫院

宜蘭光澤診所

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