醫美偷拍延燒！聖宜、君綺遭罰 北市已罰9診所326萬

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醫美偷拍事件延燒，北市衛生局10日公布，再查獲聖宜診所站前店、聖宜診所大安店、君綺美麗診所預收費用，各處以罰鍰5萬元，目前共裁罰9診所326萬元。（本報資料照片）

醫美偷拍事件延燒，北市衛生局10日公布，截至9日已實地稽查230家包含診所、美容瘦身、產後護理等相關機構，除先前已查獲站前愛爾麗診所等6家診所有預收費用等違反《醫療法》及「管制藥品管理條例」情事已裁罰外，再查獲聖宜診所站前店、聖宜診所大安店、君綺美麗診所預收費用，各處以罰鍰5萬元，目前共裁罰9診所326萬元。

衛生局表示，持續跨局處反針孔稽查及行政調查時，再查獲聖宜診所站前店、聖宜診所大安店、君綺美麗診所違反收費標準、擅立收費項目等違反《醫療法》第22條第2項情事，依法各處以罰鍰5萬元，共計裁罰15萬元。截至目前累計臺北市共裁罰9診所326萬元。

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衛生局指出，截至9日已實地稽查230家包含診所、美容瘦身、產後護理等相關機構，市府秉持醫療隱私維護零容忍態度，保障市民就醫的各項權益，將持續透過常態性與無預警稽查，監督各醫療機構落實隱私維護，若查獲任何違法侵害民眾隱私事證，也積極進行行政調查、同步移請檢警單位進一步司法調查外，對查有違反醫療相關法規情事者，亦將予以最嚴厲的行政處分。

衛生局表示，截至6月9日止已接獲148案，因醫療隱私偷拍相關事件而向市府尋求申請退費的消費爭議案件，衛生局除函文要求所涉診所應積極與民眾協商妥處外，並同步行政調查，若查有其他違反《醫療法》相關情事者，亦將依法予以裁處，以維護市民應有權益。

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