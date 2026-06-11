醫美偷拍案》光澤宜蘭診所再遭開罰50萬、停業6個月 累計已21家

醫美診所涉嫌偷拍風波持續蔓延，衛福部展開全台大稽查至今滿1個月。醫事司簡任技正呂念慈今（11）日表示，截至6月10日為止，全台稽查診所已達1761家次，較前一週1356家次增加405家次，遭裁處的診所家數新增1家，為宜蘭光澤診所。呂念慈指出，該診所已被當地衛生局依違反醫療法第108條從事有傷風化或危害人體健康等不正當業務，開罰最高額度的50萬元罰鍰，並予以停業6個月處分，目前全台累計已有21家不合格診所挨罰。

美容醫學專區每週更新名單 醫美診所列為主要稽查對象

因應近期愛爾麗、光澤等多家醫美診所爆出隱藏針孔攝影機涉嫌偷拍，引發民眾恐慌。衛福部自5月27日開始，正式在醫事查詢系統的「美容醫學專區」上公布「侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單」，為期1個月。衛福部要求各縣市衛生局每週三更新數據，並於每週四定期上網公布，其他違規遭罰業者也將陸續公布。呂念慈表示，全台西醫基層、中醫及牙科診所總數約有2萬多家，因最先曝光的是愛爾麗、光澤診所、聖宜診所等大型連鎖醫美集團，故將醫美診所列為主要對象，但稽查不限於醫美，也會繼續稽查其他診所。

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為了強化隱私保護，醫事司於5月13日曾會商醫療機構錄影凝聚4點共識。內容分別為嚴禁使用密錄設備、公共場域可為公安架設正常鏡頭、一般診間等低隱私空間取得同意可錄、手術室等高隱私空間則以禁錄為原則，期盼藉此維護民眾就醫權益。

21家違規診所名單全揭露 雙北與中高連鎖集團皆涉案

根據衛福部統計，首波公布至5月26日止共有17家違規，雙北地區包括台北市大安區光澤診所、台北市中山區南京愛爾麗診所、台北市大安區愛爾麗診所、台北市松山區三民光澤診所、新北市林口區林口愛爾麗診所、新北市永和區愛爾麗診所、新北市新莊區新莊愛爾麗診所、新北市板橋區光澤診所、新北市板橋區板橋光澤診所。其他地區則有台中市南屯區光澤診所、台中市西區聖宜時尚診所、台中市西區聖宜診所、高雄市三民區光澤診所、高雄市左營區君綺美形診所、高雄市左營區博愛愛爾麗診所、高雄市新興區愛爾麗診所、高雄市左營區維馨乳房外科醫院。

第二波於6月4日公布，醫事司再度對3家診所宣布開罰，名單包括板橋愛爾麗、新莊光澤與台南研醫明診所。加上今日最新公布的宜蘭光澤診所，全台因侵害病人隱私而遭到清查開罰的診所總計來到21家。

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