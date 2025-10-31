醫美前後保養更重要！5款專櫃＋平價修護乳霜推薦，穩膚退紅、加乘保養效果
【文／Beauty美人圈．Janine】
醫美前後的保養其實更重要！醫美前使用修護乳霜打底，穩定肌膚、加強保濕與屏障功能；醫美後肌膚容易感到乾燥或敏感，使用含溫和保濕與修護成分的乳霜，可幫助肌膚舒適穩定、維持柔嫩膚觸，還可以延長保養效果！這次帶來8款適合醫美前後使用的修護乳霜，從專櫃護膚品牌到開架平價選擇，修麗可、赫蓮娜、霓淨思修護乳霜讓醫美保養事半功倍！
醫美前後「修護乳霜」推薦1：SkinCeuticals 修麗可 AGE普拉斯鏈活膚緊緻霜
修麗可全新AGE霜根本是肌膚抗糖救星！你有覺得肌膚出現紋路、失去彈性、暗沉等問題嗎？其實都是因為「糖老化」，糖老化其實指的是肌膚因「糖化作用（Glycation）」而加速老化的現象。當體內糖分與膠原蛋白結合後，會形成名為 AGEs（糖化終產物）的物質，使膠原與彈力纖維變得僵硬脆弱、支撐力下降，長期下來就會出現細紋、鬆弛、暗沉等老化徵兆。而修麗可這款AGE霜，正是專為對抗糖化與老化而生的修護霜。
修麗可的AGE霜以「糖化保養」概念設計，將最高濃度抗老修護科技成分「普拉斯鏈」注入配方，抗糖成分「莓果類黃酮」長效穩固膠原結構，特別針對眉間紋、額頭皺紋、眼周細紋、唇周細紋、鼻周細紋等五大可見細紋＋深層皺紋，協助肌膚維持日常防護及潤澤感。乳質地滋潤卻不厚重，能感受到柔潤的觸感。醫美前使用可作為打底乳霜，幫助肌膚維持平滑膚觸；醫美後使用也能提供日常保濕與舒適感，讓肌膚在乾燥或敏感時期仍能保持柔嫩。
醫美前後「修護乳霜」推薦2：HR 赫蓮娜 PX50極塑黑繃帶修護乳霜 電音雙波黑繃帶
赫蓮娜以「微整級修護」為靈感，推出突破性PX50極塑黑繃帶修護乳霜。含業界最高濃度50%膠原普拉斯鏈，搭配專利「繃帶科技」封存高濃度成分，使乳霜在塗抹瞬間釋放活性修護能量，打造出宛如護膚繃帶般的緊緻包覆感，分子更為細小、能快速滲透至肌底層層修護，從表皮到真皮全面重建支撐力。持續使用可強化肌膚屏障、提升彈性與光澤，同時改善鬆弛、細紋與乾燥。
質地為絲絨慕斯狀，推開即融化成輕潤乳感，吸收迅速不黏膩，帶有柔和淡香，使用時格外療癒。許多網友實測分享，術後泛紅、乾荒或痘疤肌膚都能在數日內恢復穩定細緻；而長期使用更能感受到輪廓緊緻、細紋減淡、膚觸澎潤，是一款兼具「高效修護力」與「頂級保養儀式感」的醫美後續修護霜。
醫美前後「修護乳霜」推薦3：Neal's Yard Remedies 尼爾氏香芬庭園 金盞花舒緩霜
尼爾氏全新金盞花舒緩霜專為乾燥、粗糙及敏感肌設計，蘊含金盞花酊劑與浸泡油，有助舒緩肌膚不適感。配方中添加有機蜂蠟，能在肌膚表層形成保護膜，幫助鎖水並減少環境刺激。乳霜質地柔潤易推勻，不厚重，可於醫美前作保濕打底，維持肌膚平滑舒適；醫美後使用，也能提供柔軟滋養，穩定乾敏肌膚，尤其適合換季或敏感時期，可維持肌膚水潤與健康膚觸。
醫美前後「修護乳霜」推薦4：Neogence 霓淨思 玻尿酸保濕水平衡潤澤霜
霓淨思水平衡潤澤霜以五重玻尿酸為核心，搭配巴西古布阿蘇油、乳木果油及高純度神經醯胺，打造多層次保濕與滋養效果。玻尿酸可持續補水鎖水，古布阿蘇油與乳木果油舒緩乾紋並提升肌膚柔嫩感，高純度神經醯胺協助修護角質屏障，使肌膚維持水潤穩定。乳霜質地潤澤卻不厚重，推開即被肌膚吸收，適合醫美前作保濕打底，也適合醫美後作日常修護使用，特別適合乾肌或換季敏感肌膚。
醫美前後「修護乳霜」推薦5：AESTURA 每日保濕柔護屏障修護霜
韓國醫美保養品牌AESTURA，結合醫學專業，專注於敏感肌膚修護。這款每日修護霜以高濃度神經醯胺為核心成分，幫助維持肌膚屏障健康，提升肌膚防護力。配方同時添加多重保濕成分，能深層滋養乾燥或脆弱肌膚，改善乾荒與不適感。乳霜質地柔潤、延展性佳，推開後迅速被肌膚吸收，不油膩也不黏膩，適合每日使用，推薦當作敏感肌或換季時期的日常修護保養，尤其適合醫美前後、術後肌膚適用。
