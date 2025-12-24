醫美品牌新氣象！奈思診所打造療癒系 IP，再添超玩美電波豐富保養陣容

恰噗CHAPU與人氣插畫家攜手ĒSSENCARE推出禮盒

致力於提供全方位醫美服務的奈思診所 NAISS CLINIC 日前正式宣布推出品牌吉祥物「恰噗 CHAPU」，並與人氣插畫家推出療癒系列。

這次企劃以「變美不應是壓力，而是讓自己開心一點點的選擇」為核心精神，透過角色故事詮釋奈思診所堅持的專業與細膩。

而為了貫徹這份「無壓」理念，奈思診所同步主打深受韓國與台灣市場喜愛的超玩美電波 Oligio X，讓醫美不再只是遙不可及的改造，更是一種如同「恰噗」般，溫柔陪伴自己變好的日常選擇。

恰噗CHAPU誕生：讓醫美更有溫度，不再難以接近

致力於提供全方位醫美服務的奈思診所

恰噗CHAPU的靈感來自《醜小鴨》的故事。不同於原作中渴望變成天鵝的設定，恰噗 CHAPU 相信——不需要成為別人眼中的完美模樣，也能被喜歡。

牠是隻呆萌、直率、偶爾笨拙卻樂觀外向的鴨子，象徵醫美並非追求完美的壓力，而是生活中讓自己更開心的一個小選擇。

其名字「CHAPU」來自模擬鴨子搖搖擺擺走路的聲音，疊字設計增添了親切感。

這正如同奈思診所引進超玩美電波 Oligio X 的初衷：希望能翻轉醫美「疼痛、修復期長」的刻板印象。超玩美電波 Oligio X 透過獨特的冷卻技術與優化的舒適施打過程，就像恰噗搖搖擺擺的節奏一樣自在、低負擔地融入生活，呼應品牌希望帶給消費者的安心感與親近感。

吉祥物主題企劃 ：不完美也值得被愛

恰噗CHAPU與人氣插畫家推出

本次企劃以「不完美也值得被愛」為主題，將「不完美的鴨子」與「愛心」意象結合，延伸出療癒而真摯的視覺語彙。在這個快速變遷、被完美主義包圍的時代，人們常對自己說：「如果我再好一點就好了。」



奈思診所希望透過此次合作提醒大眾：真正的愛，是現在這樣就能被接納的安全感。這份理念也體現在診所的療程規劃上——不推崇大刀闊斧的動刀，而是透過超玩美電波 Oligio X 這類「非侵入式」的保養，在不改變個人特色的前提下，運用單極電波科技，打造客製化的保養規劃。

這不是為了否定過去的自己，而是像「恰噗」給予的溫暖擁抱一樣，用溫和的熱能撫平歲月痕跡，讓醫美品牌不只在乎你的外表，更在乎你內心的感受與溫度。

恰噗CHAPU不只是吉祥物，更代表奈思診所想傳達的理念

恰噗CHAPU與人氣插畫家推出

恰噗 CHAPU 的誕生，不僅象徵品牌形象的延伸，更凝聚了奈思診所對「美」的理解。奈思相信，美是一段認識自己的旅程。

無論是面對外貌焦慮、生活壓力，或對改變的猶豫，奈思希望透過恰噗 CHAPU 的存在，以及超玩美電波 Oligio X 帶來的舒適體驗，傳遞一種溫柔而堅定的訊息——變美不應該是壓力，而是讓自己多一點喜歡的選擇。不需要動刀，也能在舒適的時光中，找回屬於自己的光采。

透過這隻帶點呆萌、卻真誠可愛的鴨子，以及科技保養的輔助，奈思診所重新詮釋了醫美品牌的樣貌：它不只是專業的象徵，更是理解、陪伴與自信的象徵。在每個想改變的時刻，恰噗與 Oligio X 都在提醒我們：「美」的起點，是被自己溫柔以待。



目前，奈思診所已於官方網站及社群平台開設「恰噗 CHAPU」粉絲專頁，讓粉絲能直接追蹤恰噗的日常與創作花絮。

未來也將陸續推出更多活動與周邊，邀請大家一起走進恰噗 CHAPU 的世界，從幽默與療癒中，重新找回對「美」的自在想像。

歡迎來奈思診所，將由專業醫師團隊以專業知識與細心態度，為您提供肌膚評估諮詢資訊。

📍診所資訊

恰噗 CHAPU IG ： https://www.instagram.com/chapu0401/

奈思官網 ：https://naissclinic.com/

LINE OA： https://page.line.me/daf3227q?oat_content=url&openQrModal=true

預約諮詢： (02)2778-0111

診所地址： 台北市大安區敦化南路1段216號11樓

【重要提醒】 本文旨在提供相關資訊，並非療程推薦。任何醫療行為均有其介紹、禁忌症與注意事項，請務必親自與專業醫師進行面對面諮詢，並由醫師依個人狀況做出診斷與建議。

以上訊息由 奈思診所 提供