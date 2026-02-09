醫美噩夢！ 前AOA成員權珉娥超音波拉提受傷照曝光

權珉娥從去年10月開始每月做睡眠超音波拉提，但1月底回診時卻遭遇意外，臉部大規模燒傷。（翻攝權珉娥 IG）

韓女團 AOA 前成員權珉娥過去曾透過社群公開自己遭團員霸凌和被性侵的經歷，也數度分享過自殘傷痕。昨（8日），她又在社群曬出臉部受傷的照片，透露自己在醫美療程中發生意外，臉部大面積燒傷，短時間內無法進行需要露臉的工作。她在貼文中寫下：「我到底做錯了什麼，才會一直遇到這種事？」

權珉娥說，意外發生在今年1月底，當時因為行程多又想讓自己變美，去每月固定回診的醫美診所做 睡眠狀態的超音波拉提，施打能量 600發。療程結束醒來時，她立刻感覺到皮肉被撕裂般的劇痛，照鏡子才發現臉部大範圍燒傷，表皮剝落、捲起，還有滲液和水泡，當下完全震驚又絕望。她提到，院方事後說療程過程沒有問題，但對於事故原因一直沒有明確說法。而且這次施術前，也沒有重新檢查皮膚，也沒再說明完整風險，和她在其他醫院的經驗完全不同。

權珉娥兩邊臉頰都燒傷，診斷為深層二度燒傷，受傷範圍約全臉 10% 面積。（翻攝權珉娥 IG）

醫師診斷她是深層二度燒傷，受傷面積約全臉的10%，後續需要長期燒傷與疤痕治療。短期內不能化妝，連防曬都不能用，原本安排好的工作行程也只好延後或取消，對生活和工作造成很大影響。權珉娥說，這起意外不只帶來身體上的痛，心理上也受到很大衝擊，甚至出現恐慌症狀。她原本希望能理性協調實際損失，不必走上訴訟，但最終可能還是需要透過法律程序釐清責任。

她也坦言，對人生接連發生的變故感到困惑，寫下：「不知道為什麼人生會變成這樣」、「難道只是出生本身就是一種罪嗎」等字句，字裡行間充滿無力感和沉重情緒。貼文曝光後，不少粉絲與網友湧入留言區替她加油打氣。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

