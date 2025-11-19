醫美嚴管！石崇良：醫師須完成PGY課程「已執業也要回醫院」

衛福部長石崇良。游騰傑攝



近期國內醫美亂象層出不窮，從牛奶針、玻尿酸注射到陰莖增大術。為了改善醫美市場混亂、保障病人安全，衛福部長石崇良日前拋出修法規劃，所有執行醫美手術的醫師都必須完成二年的PGY（畢業後臨床醫學訓練），即便是已經執業的醫師也必須「回醫院訓練」。新法最快明年1月上路。

衛福部日前公告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（特管辦法）修正草案，擬將光電治療、針劑注射等醫美處置納入更嚴格管理，未來必須由完成 PGY（畢業後臨床醫學訓練）並修畢 32 小時課程的醫師才能施作；醫學美容手術則限定由外科系專科醫師執行。

該辦法預計民國115年1月1日修正施行，若尚未取得醫師資格及訓練課程證明者，應於2年內完備，使得繼續施行特定醫美處置；若未取得上述專科醫師資格，應於3年內完備，使得繼續施行美容醫學手術。

石崇良今（19）日赴立法院社福衛環委員會前受訪時表示，特管辦法的修訂，針對醫學美容的管理，最主要還是要回到醫療品質跟病人權益，長期建立的專科醫師制度自然有它的醫療品質上的要求，所以希望回歸到專科醫師訓練的基本能力培養，各國也都是朝這樣的方向在發展。

對於修法是否溯及既往，石崇良指出，所有法規在修訂的時候，都會考慮到信賴保護原則，而信賴保護原則的處理通常有兩種，一種當然是不溯及既往，另外一種就是過渡，讓它有補正的機會，這兩者都是屬於信賴保護原則的執行方式。

石崇良指出，經權衡民眾的利益跟執業者的權益之間取得平衡，因此認為能力訓練還是最基礎的，所以給予一定的時間去完成補正之後，才能再繼續執行醫美，也就是要求目前已經在執業的「直美」醫師得全部回去完成PGY訓練。

對此，醫師職業工會理事長陳亮甫認為，草案不只對醫美產業，也對整體醫療人力生態影響甚鉅，並非僅限特定領域，工會對此亦有相當之討論與評價。倘若草案上路，首當其衝的是過往畢業逕直投入醫美產業的醫師，可能必須重返醫院進行兩年之PGY訓練，若未有銜接期間的配套，除了勉強部份醫師接受未必與醫美安全相關之臨床負荷，對於醫院教學行政而言亦是陌生的挑戰與成本，強摘的瓜不甜莫過於是。

陳亮甫指出，綜觀本次公告草案，除將進行醫療美容之初階門檻訂於PGY訓練以外，也將醫美手術劃分類型並授予特定專科具有執業之權限，背後邏輯自然是基於提升醫美病人安全之意識，但仍必須面對多重質疑，例如過去爆發重大病安疑雲者並非未經專科訓練之醫師。在推動限縮政策同時，衛福部自然應對以下內容提出服眾之數據佐證，包含過往未完成PGY而從事醫美者人數、非外科系與未具PGY資格之醫師涉及醫療事故比例及調查等。

陳亮甫說，若本次修法核心關懷在於病人安全，衛福部顯然在草案挑起醫界敏感神經同時，更應拋出不僅是直覺的實證基礎，避免淪落「修理小孩給外人看」的疑聲，也能夠回應外界「為鞏固臨床人力關閉『直美』大門」的奚落。而究竟醫美工作有何致命之吸引力，又或者醫院工作如何刀口舔血，致使逃離醫院者如過江之鯽，盼望在本次修法塵埃落定時仍能是大眾有心探究的議題。

